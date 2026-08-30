Platani infestati e rami a rischio in via Marani, Ancisi (LpRa): “Il Comune di Ravenna intervenga per metterli in sicurezza”

Le condizioni dei platani di via Mario Marani, in zona Darsena a Ravenna, finiscono al centro di un’interrogazione al sindaco presentata da Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna. A sollecitare l’intervento, riferisce il consigliere comunale, sono alcuni residenti, che hanno segnalato all’amministrazione, anche attraverso fotografie, la presenza di alberi infestati e ritenuti in alcuni casi instabili, chiedendone la cura e la messa in sicurezza.

Via Marani collega piazza Caduti sul Lavoro, di fronte all’ingresso del PalaCosta, con via Bellucci e corre tra la Circonvallazione piazza d’Armi, a ovest, e il Polisportivo Darsena-Bike Park, nell’area dell’ex ippodromo, a est. Lungo la strada sono presenti numerosi platani, ai quali Ancisi riconosce benefici dal punto di vista climatico, ambientale e psicofisico, ma le cui condizioni destano preoccupazione tra chi abita nella zona.

«Questa strada riceve apprezzabili benefici climatici, ambientali e psicofisici dai platani posti ai lati, che da svariati anni, a detta dei residenti, non vengono però curati dalle infestazioni dei pidocchi, né potati, tanto da mettere in pericolo le auto parcheggiate su strada e le abitazioni stesse», afferma Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna.

Una preoccupazione che il consigliere collega anche alla crescente frequenza di fenomeni meteorologici violenti. «Legati al cambiamento climatico, sono ormai sempre più diffusi, quanto pericolosamente imprevedibili, i venti downburst, correnti d’aria discendenti da un temporale, che, arrivando a terra a velocità fortissima, possono causare danni simili ad un tornado, quale lo sdradicamento di alberi. Via Marani e l’ex ippodromo che la costeggia furono peraltro tra le aree urbane più colpite, a causa della presenza di alberi d’alto fusto, dal violentissimo fortunale che si scatenò su Ravenna il 28 giugno 2017, con raffiche di vento che, superando i 100 chilometri orari, provocarono il crollo di centinaia di alberi», prosegue Ancisi.