Ravenna-Forlì, martedì il derby di Coppa Italia: biglietti in vendita da lunedì 31 agosto

Credits Ravenna fc

Scatterà lunedì 31 agosto alle 11.30 la prevendita dei biglietti per Ravenna FC-Forlì, derby valido per il primo turno di Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia, in programma martedì 1° settembre alle 21. Per assistere alla partita sarà necessario acquistare il biglietto anche per gli abbonati al campionato, perché la gara non è compresa negli abbonamenti stagionali.

Il Ravenna FC invita i tifosi ad acquistare in anticipo i titoli di accesso, anche in considerazione dell’obbligo del biglietto nominativo, per evitare code ai botteghini dello stadio. La prevendita sarà disponibile nei punti vendita fisici TicketOne e online sul portale TicketOne del Ravenna FC.

In città sarà possibile rivolgersi anche al Bar Tabacchi Revenge, in via Aldo Bozzi 5, aperto dal lunedì al sabato dalle 6 alle 19.30. Il giorno della partita i botteghini dello stadio apriranno alle 19, salvo esaurimento dei biglietti disponibili.

Prelazione e tariffe agevolate per gli abbonati

Gli abbonati al campionato potranno confermare il proprio posto in prelazione fino alle 11.30 di martedì 1° settembre, usufruendo di prezzi agevolati.

In Curva Mero il biglietto costerà 10 euro intero, 8 euro ridotto donne e Over, 7 euro Young e 5 euro Under 14. Per la Tribuna Inferiore, ex parterre, le tariffe saranno rispettivamente di 18, 15, 7 e 5 euro.

In Tribuna Laterale il prezzo sarà di 25 euro per l’intero, 22 per il ridotto e 7 per gli Under 14, mentre in Tribuna Corvetta si passerà a 35 euro per l’intero, 32 per il ridotto e 10 per gli Under 14. Tutti i prezzi sono al netto di oneri e diritti.

I prezzi in prevendita per i settori locali

Per gli altri spettatori, in prevendita la Curva Mero costerà 13 euro per l’intero, 11 per il ridotto, 7 per la tariffa Young e 5 per gli Under 14. In Tribuna Inferiore i prezzi saranno di 21 euro per l’intero, 18 per il ridotto, 7 per Young e 5 per Under 14.

Per la Tribuna Laterale sono previsti 30 euro per l’intero, 26 per il ridotto e 7 per gli Under 14; in Tribuna Corvetta, invece, 40 euro per l’intero, 35 per il ridotto e 10 per gli Under 14.

Chi acquisterà il biglietto direttamente ai botteghini il giorno della gara pagherà 16 euro in Curva Mero, 25 in Tribuna Inferiore, 35 in Tribuna Laterale e 45 in Tribuna Corvetta. Restano previste le tariffe Young di 7 euro in Curva Mero e Tribuna Inferiore e quelle Under 14, pari a 5 euro nei primi due settori, 7 euro in Tribuna Laterale e 10 euro in Corvetta.

I bambini di età inferiore ai 3 anni, se tenuti in braccio, potranno entrare gratuitamente senza necessità di biglietto.

Curva Sud per i tifosi del Forlì

Per la tifoseria ospite sarà aperta la Curva Sud, con una capienza di 627 posti. I biglietti costeranno 13 euro per l’intero, 11 euro per donne e Over 65, 7 euro per i giovani tra 14 e 23 anni e 5 euro per gli Under 14, in quest’ultimo caso in abbinamento a un adulto. Anche queste tariffe sono al netto di oneri e diritti.

Per il settore ospiti ci sono però modalità e scadenze specifiche: i biglietti potranno essere acquistati esclusivamente in prevendita fino alle 19 di lunedì 31 agosto. Martedì, giorno della partita, non sarà quindi possibile acquistare tagliandi per la Curva Sud.