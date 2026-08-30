Ravenna-Forlì, martedì il derby di Coppa Italia: biglietti in vendita da lunedì 31 agosto
Scatterà lunedì 31 agosto alle 11.30 la prevendita dei biglietti per Ravenna FC-Forlì, derby valido per il primo turno di Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia, in programma martedì 1° settembre alle 21. Per assistere alla partita sarà necessario acquistare il biglietto anche per gli abbonati al campionato, perché la gara non è compresa negli abbonamenti stagionali.
Il Ravenna FC invita i tifosi ad acquistare in anticipo i titoli di accesso, anche in considerazione dell’obbligo del biglietto nominativo, per evitare code ai botteghini dello stadio. La prevendita sarà disponibile nei punti vendita fisici TicketOne e online sul portale TicketOne del Ravenna FC.
In città sarà possibile rivolgersi anche al Bar Tabacchi Revenge, in via Aldo Bozzi 5, aperto dal lunedì al sabato dalle 6 alle 19.30. Il giorno della partita i botteghini dello stadio apriranno alle 19, salvo esaurimento dei biglietti disponibili.
Prelazione e tariffe agevolate per gli abbonati
Gli abbonati al campionato potranno confermare il proprio posto in prelazione fino alle 11.30 di martedì 1° settembre, usufruendo di prezzi agevolati.
In Curva Mero il biglietto costerà 10 euro intero, 8 euro ridotto donne e Over, 7 euro Young e 5 euro Under 14. Per la Tribuna Inferiore, ex parterre, le tariffe saranno rispettivamente di 18, 15, 7 e 5 euro.
In Tribuna Laterale il prezzo sarà di 25 euro per l’intero, 22 per il ridotto e 7 per gli Under 14, mentre in Tribuna Corvetta si passerà a 35 euro per l’intero, 32 per il ridotto e 10 per gli Under 14. Tutti i prezzi sono al netto di oneri e diritti.
I prezzi in prevendita per i settori locali
Per gli altri spettatori, in prevendita la Curva Mero costerà 13 euro per l’intero, 11 per il ridotto, 7 per la tariffa Young e 5 per gli Under 14. In Tribuna Inferiore i prezzi saranno di 21 euro per l’intero, 18 per il ridotto, 7 per Young e 5 per Under 14.
Per la Tribuna Laterale sono previsti 30 euro per l’intero, 26 per il ridotto e 7 per gli Under 14; in Tribuna Corvetta, invece, 40 euro per l’intero, 35 per il ridotto e 10 per gli Under 14.
Chi acquisterà il biglietto direttamente ai botteghini il giorno della gara pagherà 16 euro in Curva Mero, 25 in Tribuna Inferiore, 35 in Tribuna Laterale e 45 in Tribuna Corvetta. Restano previste le tariffe Young di 7 euro in Curva Mero e Tribuna Inferiore e quelle Under 14, pari a 5 euro nei primi due settori, 7 euro in Tribuna Laterale e 10 euro in Corvetta.
I bambini di età inferiore ai 3 anni, se tenuti in braccio, potranno entrare gratuitamente senza necessità di biglietto.
Curva Sud per i tifosi del Forlì
Per la tifoseria ospite sarà aperta la Curva Sud, con una capienza di 627 posti. I biglietti costeranno 13 euro per l’intero, 11 euro per donne e Over 65, 7 euro per i giovani tra 14 e 23 anni e 5 euro per gli Under 14, in quest’ultimo caso in abbinamento a un adulto. Anche queste tariffe sono al netto di oneri e diritti.
Per il settore ospiti ci sono però modalità e scadenze specifiche: i biglietti potranno essere acquistati esclusivamente in prevendita fino alle 19 di lunedì 31 agosto. Martedì, giorno della partita, non sarà quindi possibile acquistare tagliandi per la Curva Sud.
In base alle disposizioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, inoltre, i residenti nella provincia di Forlì-Cesena potranno acquistare biglietti esclusivamente per il settore ospiti e soltanto se in possesso della fidelity card del Forlì.