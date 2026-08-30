REDAZIONE DIFFUSA / Auto in fiamme ad Alfonsine, sul posto i Vigili del Fuoco

Secondo quanto appreso, l’auto coinvolta è una Smart che aveva da poco effettuato rifornimento di benzina quando, per cause ancora in corso di accertamento, dal motore ha iniziato a fuoriuscire del fumo. In breve tempo si sono sviluppate le fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco provenienti da Ravenna e Lugo che, una volta raggiunta Alfonsine, hanno trovato il rogo già ampiamente sviluppato e hanno provveduto a spegnerlo e a mettere in sicurezza l’area. Non si segnalano feriti.