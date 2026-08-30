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REDAZIONE DIFFUSA / Auto in fiamme ad Alfonsine, sul posto i Vigili del Fuoco

30 agosto 2026 | 11:53
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di Redazione

Redazione

REDAZIONE DIFFUSA / Auto in fiamme ad Alfonsine, sul posto i Vigili del Fuoco

Un’auto è andata a fuoco nella mattinata di oggi, domenica 30 agosto, ad Alfonsine in via Stroppata all’incrocio con via Borse. A segnalarlo alla redazione è un lettore. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento dell’incendio.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle cause del rogo e sull’eventuale coinvolgimento di persone.

Notizia in aggiornamento.

Generico agosto 2026

AGGIORNAMENTO

Secondo quanto appreso, l’auto coinvolta è una Smart che aveva da poco effettuato rifornimento di benzina quando, per cause ancora in corso di accertamento, dal motore ha iniziato a fuoriuscire del fumo. In breve tempo si sono sviluppate le fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco provenienti da Ravenna e Lugo che, una volta raggiunta Alfonsine, hanno trovato il rogo già ampiamente sviluppato e hanno provveduto a spegnerlo e a mettere in sicurezza l’area. Non si segnalano feriti.