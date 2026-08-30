Un gesto che aiuta il diritto allo studio: con il Mercatino Caritas San Paolo Ravenna

Settembre significa ritorno a scuola, ma per alcune famiglie significa anche fare i conti con spese che diventano sempre più difficili da sostenere. Uno zaino, un astuccio, alcuni quaderni, penne, matite, colori e strumenti per la geometria possono sembrare piccole cose. Ma quando il bilancio familiare è già in difficoltà, anche acquistare il necessario per affrontare il nuovo anno scolastico può diventare un peso.

Qualcuno fa qualcosa per aiutare? La risposta è sì. Durante tutto il mese di settembre, il Mercatino Caritas San Paolo Ravenna promuove una raccolta di materiale scolastico destinata ai bambini e ai ragazzi delle famiglie che si trovano in difficoltà. Si possono donare materiali per la scuola primaria e secondaria: zaini, astucci, quaderni, penne, matite, colori, gomme, colla, righelli, strumenti per la geometria, evidenziatori e tutto ciò che può essere utile per lo studio.