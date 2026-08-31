A Cotignola è convocato il Consiglio comunale

È convocato per giovedì 3 settembre alle 18.30 in municipio il Consiglio comunale di Cotignola. All’ordine del giorno ci sono una variazione al bilancio di previsione 2026-28 e il riconoscimento di un debito fuori bilancio per il ripristino della copertura della sede della Pro loco, divelta dal forte vento del 15 luglio 2026.