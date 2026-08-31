Al Darsenale di Ravenna, Vinili & Vinelli inaugura settembre nel segno di Woodstock

La rassegna culturale ed enogastronomica Vinili & Vinelli apre il mese di settembre con un appuntamento dedicato a uno dei più grandi eventi live che hanno segnato la storia della musica mondiale. Il viaggio sonoro ideato da Ruggero Rosetti e Gianni Corbari compie un salto epocale nel mito: mercoledì 2 settembre, a partire dalle ore 19.30, la suggestiva cornice del Darsenale ospiterà una serata dedicata a “Woodstock”.

Nell’estate del 1969 oltre quattrocentomila persone si radunarono a Bethel, nello stato di New York, per dare vita al festival che avrebbe cambiato per sempre la cultura giovanile e la storia della musica moderna. Vinili & Vinelli farà rivivere quell’atmosfera irripetibile attraverso una cura attenta all’ascolto e alla narrazione: le parole di Ruggero Rosetti ne racconteranno aneddoti, retroscena e impatto culturale, mentre le selezioni musicali in vinile curate da Jean (Gianni Corbari, proprietario del negozio Jean Music Room) diffonderanno nell’aria i solchi leggendari che hanno fatto epoca.