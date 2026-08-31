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Al Darsenale di Ravenna, Vinili & Vinelli inaugura settembre nel segno di Woodstock
La rassegna culturale ed enogastronomica Vinili & Vinelli apre il mese di settembre con un appuntamento dedicato a uno dei più grandi eventi live che hanno segnato la storia della musica mondiale. Il viaggio sonoro ideato da Ruggero Rosetti e Gianni Corbari compie un salto epocale nel mito: mercoledì 2 settembre, a partire dalle ore 19.30, la suggestiva cornice del Darsenale ospiterà una serata dedicata a “Woodstock”.
Nell’estate del 1969 oltre quattrocentomila persone si radunarono a Bethel, nello stato di New York, per dare vita al festival che avrebbe cambiato per sempre la cultura giovanile e la storia della musica moderna. Vinili & Vinelli farà rivivere quell’atmosfera irripetibile attraverso una cura attenta all’ascolto e alla narrazione: le parole di Ruggero Rosetti ne racconteranno aneddoti, retroscena e impatto culturale, mentre le selezioni musicali in vinile curate da Jean (Gianni Corbari, proprietario del negozio Jean Music Room) diffonderanno nell’aria i solchi leggendari che hanno fatto epoca.
Come da tradizione della rassegna, la grande musica abbraccia il buon vino con assaggi dedicati. Ospite della serata la celebre Cantina Spinelli di Atessa (Chieti). Un’occasione unica per scoprire e apprezzare i profumi e la struttura dei grandi vitigni abruzzesi in un abbinamento multisensoriale studiato per esaltare l’esperienza visiva e sonora del tramonto in Darsena.
Info e Prenotazioni: 335 5422929