Al Rione Verde l’autunno faentino si accende tra sapori, cultura e memoria… “le cronache del mercoledì” ma non solo

Al Rione Verde di Faenza settembre è un mese ricco di appuntamenti, collaborazioni e iniziative all’insegna della convivialità, della cultura e della buona cucina. Si parte mercoledì 2 settembre con il primo dei cinque appuntamenti di “LE CRONACHE DEL MERCOLEDÌ”, in programma ogni mercoledì del mese, il 2, 9, 16, 23 e 30 settembre. La rassegna nasce dalla collaborazione tra Rione Verde, Accademia Medioevale e GreenTa Bar e propone un format che unisce convivialità e approfondimento.

L’ALLUVIONE DEL 2023: DALL’EMERGENZA ALLE POSSIBILI SOLUZIONI – Il primo incontro affronterà un tema ancora profondamente presente nella memoria e nella vita dei cittadini faentini e romagnoli: l’alluvione che nel 2023 ha colpito duramente il nostro territorio. Ospiti della serata saranno Matteo Castelli e il padre Gian Franco, con la presentazione di Maurizio Marchesi. Al centro dell’incontro ci sarà il progetto sviluppato da Matteo Castelli durante il periodo dell’alluvione, legato alla cantierizzazione in alveo, e il percorso di studio e progettazione nato dall’esigenza di affrontare le criticità emerse durante l’emergenza. Attraverso il racconto dei protagonisti sarà possibile approfondire le problematiche incontrate sul territorio, le difficoltà nella ricerca di soluzioni concrete e il complesso intreccio di progetti, competenze e collaborazioni che possono contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e, soprattutto, alla protezione dei centri abitati e delle persone che li vivono.