appuntamenti|
Al Rione Verde l’autunno faentino si accende tra sapori, cultura e memoria… “le cronache del mercoledì” ma non solo
Al Rione Verde di Faenza settembre è un mese ricco di appuntamenti, collaborazioni e iniziative all’insegna della convivialità, della cultura e della buona cucina.
Si parte mercoledì 2 settembre con il primo dei cinque appuntamenti di “LE CRONACHE DEL MERCOLEDÌ”, in programma ogni mercoledì del mese, il 2, 9, 16, 23 e 30 settembre. La rassegna nasce dalla collaborazione tra Rione Verde, Accademia Medioevale e GreenTa Bar e propone un format che unisce convivialità e approfondimento.
MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE: SAPORI & SAPERI
Il primo appuntamento si svolgerà presso il chiosco del Rione Verde, in via Cavour 37. La serata prenderà il via alle ore 19:00 con i SAPORI. La cucina del GreenTa Bar proporrà un aperitivo pensato appositamente per l’occasione: fricandò accompagnato da polenta di farro al forno, il tutto abbinato a un fresco calice di vino scelto dalla casa. Un momento di convivialità da vivere insieme prima dell’inizio della conferenza, con un costo di 10 euro che comprenderà il menù e la bevanda, oltre alla possibilità di usufruire di un tavolo riservato. La partecipazione all’apericena è su prenotazione, da effettuare presso la segreteria del Rione Verde o telefonicamente. Dalle ore 20:30 spazio invece ai SAPERI, con la prima conferenza della rassegna, a ingresso libero e gratuito.
L’ALLUVIONE DEL 2023: DALL’EMERGENZA ALLE POSSIBILI SOLUZIONI – Il primo incontro affronterà un tema ancora profondamente presente nella memoria e nella vita dei cittadini faentini e romagnoli: l’alluvione che nel 2023 ha colpito duramente il nostro territorio. Ospiti della serata saranno Matteo Castelli e il padre Gian Franco, con la presentazione di Maurizio Marchesi. Al centro dell’incontro ci sarà il progetto sviluppato da Matteo Castelli durante il periodo dell’alluvione, legato alla cantierizzazione in alveo, e il percorso di studio e progettazione nato dall’esigenza di affrontare le criticità emerse durante l’emergenza. Attraverso il racconto dei protagonisti sarà possibile approfondire le problematiche incontrate sul territorio, le difficoltà nella ricerca di soluzioni concrete e il complesso intreccio di progetti, competenze e collaborazioni che possono contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e, soprattutto, alla protezione dei centri abitati e delle persone che li vivono.
Rione Verde – Via Cavour 37, Faenza / SAPORI – Mercoledì 2 settembre | dalle ore 19:00 – Apericena € 10 – su prenotazione / a seguire SAPERI dalle ore 20:30 – Conferenza sull’alluvione del 2023 – Ingresso libero e gratuito.