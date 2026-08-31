Consar Ravenna apre la stagione, presidente Rossi e coach Valentini: “Vogliamo arrivare in fondo alle competizioni”

Il primo allenamento della Consar Ravenna, il 31 agosto, sancisce l’inizio della stagione 2026-2027. Al raduno erano presenti quasi tutti i giocatori: Antonino Russo raggiungerà il gruppo nelle prossime ore mentre Simone Fabbri sarà impegnato con la Nazionale agli Europei Under 18 e tornerà a disposizione dal 7 settembre.

A presentare il nuovo corso sono stati, nella palestra del Pala Costa, il presidente Matteo Rossi e coach Antonio Valentini che hanno illustrato aspettative, obiettivi e programmi della società in vista del campionato di Serie A2.

“Proseguiamo il percorso definito circa due anni e mezzo fa con Valentini – ha esordito Rossi – e affrontiamo questa stagione in maniera attenta e propositiva. Abbiamo conservato un’ossatura composta da ragazzi giovani, alcuni dei quali cresciuti nel nostro vivaio: un aspetto che ci rende particolarmente orgogliosi”.

Soddisfatto anche il tecnico, impaziente di tornare al lavoro dopo la pausa estiva. “Il gruppo è stato in parte rinnovato, ma abbiamo mantenuto alcuni punti fermi del sestetto titolare, come palleggiatore, opposto e libero. A questi abbiamo affiancato ragazzi giovani, provenienti sia da altre società sia dal nostro settore giovanile. La squadra unisce esperienza e gioventù: durante la preparazione dovremo costruire le dinamiche e gli equilibri del gruppo”.

Valentini ha espresso apprezzamento anche per il mercato e per la composizione dello staff. Al suo fianco ci sarà Matteo Baroni, cresciuto attraverso un lungo percorso nel vivaio ravennate, mentre proseguirà la collaborazione con il preparatore Simone Ade e con le altre figure che hanno accompagnato la squadra negli ultimi anni.

Un campionato più equilibrato e di livello superiore

Secondo l’allenatore, la prossima Serie A2 si annuncia particolarmente competitiva. Grottazzolina, reduce dalla Superlega, Palmi e Fano vengono indicate tra le principali favorite, senza dimenticare Pineto e alcune neopromosse che hanno costruito organici di valore.

“Ci sono cinque o sei squadre, compresa la nostra che hanno svolto un mercato importante – ha sottolineato Valentini –. Il livello generale mi sembra superiore rispetto allo scorso campionato e credo che non ci saranno squadre materasso. Sarà un torneo molto più equilibrato”.

Ravenna si presenterà al via con diversi giocatori esperti e conoscitori della categoria, fortemente voluti dal tecnico. Tra questi anche Alex Erati, già visto in passato in città e apprezzato non soltanto per le qualità tecniche, ma anche per lo spessore umano.

Gli obiettivi sono ambiziosi. “Vogliamo provare ad arrivare fino in fondo sia in campionato sia in Coppa Italia – ha dichiarato Valentini –. Dovremo dare tutto e cercare di esprimere una pallavolo capace di divertire il pubblico ravennate”.

Il primo traguardo sarà entrare tra le prime otto al termine del girone di andata, ottenendo così la qualificazione alla Coppa Italia. Successivamente la squadra punterà a conquistare un posto nei playoff e a migliorare il risultato della passata stagione.

“L’eliminazione dello scorso anno ci ha lasciato l’amaro in bocca – ha ammesso il tecnico –. Voglio con tutto me stesso compiere un passo avanti nei playoff. Gli obiettivi devono essere chiari fin dall’inizio”.

Quattro amichevoli prima del campionato

La preparazione durerà sette settimane e comprenderà inizialmente quattro test: Ravenna affronterà Porto Viro e Fano in gare di andata e ritorno. Le date saranno comunicate successivamente dalla società, mentre non è esclusa l’aggiunta di un’altra amichevole.

Valentini ha evidenziato la necessità di ricondizionare gradualmente gli atleti dopo una pausa di circa quattro mesi. “Credo molto nel valore dell’allenamento. Quando si disputa un’amichevole, deve essere una partita vera: diversamente avrebbe poco senso”.

L’esordio in campionato metterà subito Ravenna di fronte a Grottazzolina, una delle formazioni maggiormente accreditate. Un appuntamento che non intimorisce il tecnico: “Prima o poi bisogna affrontarle tutte. Dovremo partire bene e trovare immediatamente il ritmo giusto. Non abbiamo alcun timore anche se sappiamo di affrontare probabilmente il roster più importante del torneo”.

Rossi: “Il settore giovanile è l’anima della società”

Accanto alla prima squadra continua a crescere il vivaio, considerato dal presidente Rossi un elemento centrale del progetto societario. L’apertura al movimento femminile ha permesso di ampliare ulteriormente l’attività, portando alla formazione di 17-18 gruppi tra maschile e femminile.

“Il settore giovanile è l’anima della nostra società – ha affermato Rossi –. Il maschile rappresenta la nostra tradizione, mentre sul femminile abbiamo iniziato a programmare con maggiore attenzione. Vogliamo comunicare numeri reali e lavorare con serietà, valorizzando anche tutte le persone impegnate quotidianamente con i nostri ragazzi”.

Nel femminile proseguirà la collaborazione con il settore giovanile dell’Olimpia Teodora, mentre nel maschile continuerà il rapporto con la Pietro Pezzi, ormai considerata parte integrante del progetto.

Dopo la retrocessione non verrà disputato il campionato di Serie B. La società ripartirà invece da un gruppo molto giovane, formato principalmente da atleti Under 17, che parteciperà alla Serie C con l’obiettivo di crescere e conquistare la permanenza nella categoria.