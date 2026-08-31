Fratelli d’Italia dà i numeri sui soldi post alluvione: nel Ravennate oltre 110 milioni, erogazione al 62%

“Nella provincia di Ravenna sono già stati erogati oltre 110 milioni di euro per la ricostruzione privata a seguito delle alluvioni, a fronte di oltre 177,6 milioni di euro di contributi concessi, con una percentuale di erogazione che sfiora il 62%. Sono numeri importanti, che dimostrano concretamente come la ricostruzione stia procedendo e che smentiscono la narrazione di immobilismo portata avanti dalla sinistra”. A parlare sono Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia, Alberto Ferrero, consigliere regionale e coordinatore provinciale di Ravenna del partito, la senatrice Marta Farolfi (FDI).

“I dati dei singoli Comuni sono altrettanto significativi. A Faenza risultano oltre 63 milioni di euro concessi e 40,16 milioni già erogati, mentre nel Comune di Ravenna sono stati concessi circa 20,67 milioni, dei quali 13,27 milioni già erogati. A Lugo gli importi ammontano quindi a oltre 18,1 milioni concessi e 12 milioni erogati; a Brisighella i milioni concessi sono quasi 14 e oltre 8 i milioni erogati; a Castel Bolognese si registrano 11,31 milioni concessi e 7,8 milioni erogati; a Solarolo 10,25 milioni concessi e 6,46 milioni erogati, e a Casola Valsenio 10,66 milioni concessi e 5,53 milioni già erogati. Complessivamente, nei Comuni del territorio ravennate presi in esame, a fronte di oltre 235 milioni di euro di importi, sono stati concessi più di 177,6 milioni e ne sono già stati erogati oltre 110 milioni”.