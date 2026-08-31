Lugo: completati i lavori alla primaria Garibaldi, scuola aperta dal 31 agosto

Il Comune di Lugo informa che la scuola primaria Garibaldi di Lugo è aperta per il progetto regionale «Scuole aperte», a partire da lunedì 31 agosto, così come la primaria Codazzi sempre a Lugo e numerosi altri plessi negli altri Comuni della Bassa Romagna, in adesione alla sperimentazione che prevede l’offerta di attività extrascolastiche per bambini e ragazzi nelle prime due settimane di settembre, in attesa che lunedì 14 riprenda la normale attività scolastica.