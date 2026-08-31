Lugo: completati i lavori alla primaria Garibaldi, scuola aperta dal 31 agosto
Il Comune di Lugo informa che la scuola primaria Garibaldi di Lugo è aperta per il progetto regionale «Scuole aperte», a partire da lunedì 31 agosto, così come la primaria Codazzi sempre a Lugo e numerosi altri plessi negli altri Comuni della Bassa Romagna, in adesione alla sperimentazione che prevede l’offerta di attività extrascolastiche per bambini e ragazzi nelle prime due settimane di settembre, in attesa che lunedì 14 riprenda la normale attività scolastica.
I lavori di ripristino della porzione di tetto che aveva ceduto nel mese di luglio sono stati completati lo scorso giovedì 27 agosto, insieme ai necessari ripristini degli interni della struttura. In seguito si è proceduto ai controlli in modo che potessero ripartire le attività all’interno della scuola.