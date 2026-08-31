“Mercoledì Culturali” alla Terrazza Genzianella: incontro su “Le origini del Borgo Marina”

Mercoledì 2 settembre, alle ore 21, presso la Terrazza Genzianella, in viale Roma 85 a Cervia, è in programma un nuovo incontro dei “Mercoledì Culturali” dell’estate 2026, organizzato dall’Associazione Culturale Menocchio.

Il tema della serata è “Le origini del Borgo Marina”. Relatore Fiorenzo Farabegoli con videoproiezione di suggestive immagini d’epoca e illustrazione delle sue ricerche frutto della consultazione di archivi storici e della ricostruzione degli alberi genealogici delle famiglie dei pescatori di Cervia.