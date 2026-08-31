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“Mercoledì Culturali” alla Terrazza Genzianella: incontro su “Le origini del Borgo Marina”
Mercoledì 2 settembre, alle ore 21, presso la Terrazza Genzianella, in viale Roma 85 a Cervia, è in programma un nuovo incontro dei “Mercoledì Culturali” dell’estate 2026, organizzato dall’Associazione Culturale Menocchio.
Il tema della serata è “Le origini del Borgo Marina”. Relatore Fiorenzo Farabegoli con videoproiezione di suggestive immagini d’epoca e illustrazione delle sue ricerche frutto della consultazione di archivi storici e della ricostruzione degli alberi genealogici delle famiglie dei pescatori di Cervia.
A seguire: Ricordi e aneddoti di un pescatore con la partecipazione di Luciano Sartini. Presenta l’incontro Renato Lombardi. Collabora all’iniziativa il Circolo Ricreativo Pescatori La Pantofla.
Ingresso libero.
Cervia, 31 agosto 2026
Il Borgo Marina di Cervia nei primi anni del Novecento