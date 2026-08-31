Nuoto Sub Faenza: scattano il raduno collegiale e i corsi in piscina

Con martedì 1 settembre prende il via la stagione sportiva 2026-2027 del Nuoto Sub Faenza i cui atleti stanno godendo degli ultimi giorni di vacanza dagli allenamenti. Di gare ufficiali se ne parlerà da ottobre, anche se verso la fine del mese saranno i fotosub a competere a livello nazionale.

Il primo appuntamento di rilievo è però previsto dalla prossima settimana, quando da mercoledì 9 le atlete e gli atleti agonisti di tutte le specialità saranno chiamati al raduno collegiale, o “camp”, al mare in quel di Casal Borsetti fino a sabato 12: una tradizione che serve a consolidare l’affiatamento all’interno della grande famiglia del Nuoto Sub Faenza a cui piace partecipare ma anche vincere. Il rientro alla base avverrà come al solito in tempo per la ripresa dell’attività scolastica alla quale sarà chiamata la grande maggioranza dei partecipanti.

A Casal Borsetti non ci saranno gli atleti delle specialità Master, che proprio sabato 12 settembre potranno acclamare due dei loro più medagliati portacolori. I nuotatori faentini Laura Rava e Stefano Schiumarini verranno infatti premiati alla Festa dello Sport Faentino; non saranno soli, perché ad affiancarli sarà la fotosub Maria Elena Crispino. I primi due hanno preso l’abitudine a collezionare medaglie pregiatissime in gare regionali e nazionali; Mariele Crispino ha portato alla società di Faenza il premio per la foto creativa ai Campionati italiani di Fotografia subacquea del 2025. La Festa dello Sport si svolgerà dalle 16 presso il centro sportivo di Piazzale Pancrazi con l’utilizzo degli impianti del tennis “Gaudenzi”, dello stadio “Neri”, del palazzetto “Bubani” e della piscina; alle 18.30 ci saranno le premiazioni.

Quest’anno Mariele Crispino non sarà della partita ai Campionati Italiani di Fotografia Subacquea organizzati dalla FIPSAS dal 27 settembre al 3 ottobre nelle acque laziali del Mare Tirreno al largo dell’Isola di Ventotene, affascinante e prestigiosa ma “complicata” sul piano logistico per i partecipanti. Alla kermesse nazionale il Nuoto Sub Faenza parteciperà con Michele Sbrilli e il “nuovo” Matteo Celli.

Prima di questo evento agonistico, lunedì 21 settembre al centro natatorio di Piazzale Pancrazi prenderanno il via i corsi di nuoto per bambini, ragazzi e adulti, di pallanuoto e di nuoto artistico: ci si potrà iscrivere presso la segreteria (aperta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12) del Nuoto Sub Faenza, che organizza anche un “open day” alle 17.30 dell’8 settembre.

I corsi organizzati dal Nuoto Sub Faenza sono rivolti a tutti, anche a coloro che non hanno avuto finora familiarità con l’acqua. Sport, divertimento, relax e benessere sono ormai gli obiettivi consolidati della società faentina per i corsi in partenza nelle vasche al coperto. La consistente offerta si svilupperà in corsi “acqua e gravidanza” per future mamme, “baby in acqua” per piccoli da 4 a 40 mesi e per età sempre maggiori arrivando oltre i 90 anni, ma anche nell’avviamento al nuoto, al nuoto artistico, al nuoto pinnato, alle attività subacquee anche in apnea, senza dimenticare la rieducazione funzionale in acqua per chi è reduce da traumi e interventi chirurgici.