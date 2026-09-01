Brisighella, torna il Festival dei Libri: 58 scrittori e 36 case editrici a Fognano

Il Festival dei Libri torna a Fognano per la sua seconda edizione e, accanto alla presenza di autori ed editori, propone un programma pensato per mettere in relazione cultura, comunità e territorio. L’appuntamento è per sabato 12 e domenica 13 settembre negli spazi dell’Istituto Emiliani, frazione di Brisighella, con una due giorni promossa dall’associazione Equilibri Artefatti Aps.

Sono 58 gli scrittori attesi, insieme a 36 case editrici, 3 collettivi e 3 associazioni. Il programma comprende presentazioni letterarie, laboratori di scrittura e illustrazione, workshop gratuiti, attività per bambini e momenti interattivi dedicati ai format di promozione editoriale. Tra gli appuntamenti figura anche l’anteprima nazionale di “Sulle tracce di Miyazaki – taccuino di viaggio” di Silvia Casini e Laura Zavalloni.

La seconda edizione del Festival dei Libri punta anche sul rapporto con le realtà del territorio. Tra le novità c’è la collaborazione con la Biblioteca comunale Carlo Pasini di Brisighella, alla quale saranno destinati i volumi donati dagli autori e dagli editori presenti alla rassegna. Confermate inoltre le collaborazioni con la Strada del Sangiovese e con gli Urban Sketchers Faenza. Nel programma trova spazio anche un approfondimento sul ruolo del Terzo settore nella Casa della Comunità, organizzato insieme a Volontà Romagna, Ausl e servizi sociosanitari.

«La manifestazione – spiega l’assessora alla Cultura e al Turismo del Comune di Brisighella, Karen Chiarini – rappresenta un appuntamento centrale non soltanto per il suo valore culturale, ma anche per il profondo legame con il nostro territorio. Un festival del libro non è soltanto un festival dedicato ai libri. È un festival dedicato alle persone. Un festival del libro è dedicato alla capacità di creare una comunità intorno alla cultura, che per noi deve essere accessibile, partecipata e capace di parlare a tutti».

«Oggi un territorio non si promuove soltanto attraverso i suoi monumenti o le bellezze paesaggistiche, ma anche tramite le esperienze che sa offrire: chi arriva per un evento culturale ha l’occasione di scoprire Fognano, la nostra enogastronomia, i nostri percorsi e la nostra comunità. La cultura diventa così uno strumento di promozione turistica e il turismo un veicolo per valorizzare l’identità locale, in una contaminazione virtuosa su cui continuare a investire».

L’assessora ringrazia quindi «Equilibri Artefatti Aps, gli organizzatori, gli autori e i volontari per l’importante lavoro svolto» e sottolinea l’intenzione dell’Amministrazione di sostenere il percorso: «investire nella cultura significa investire nella qualità della vita di una comunità e, contemporaneamente, nel futuro del territorio». L’invito conclusivo è rivolto ai visitatori: «Venite al Festival dei Libri. Venite per un autore, per un libro, per un laboratorio. Ma venite anche per scoprire un territorio».

Tutte le attività e le presentazioni sono a ingresso gratuito. Per l’intera durata della manifestazione saranno disponibili punti di ristoro e aree dedicate alla lettura.

Il programma prenderà il via sabato 12 settembre alle 14 con la cerimonia di apertura e l’inaugurazione. Dalle 15 alle 19 saranno attivi gli appuntamenti continuativi di Speed Reading e gli spazi per i firmacopie con gli autori. Alle 15.30 è in programma il laboratorio per bambini e ragazzi “Leggiamo & Creiamo”, fino alle 17, con la presentazione del volume “L.E.I. L’estrema Illusione”. Alle 16 sarà la volta del “Book’s pitch”, talent show letterario dal vivo, seguito alle 16.30 dal workshop di scrittura creativa “Scrivere non è un gesto, è un atto di cura”. Alle 17.30 il pubblico potrà partecipare allo “Speed Date Libroso”. La prima giornata si concluderà alle 19.

Domenica 13 settembre il Festival ripartirà alle 10 con l’incontro di apertura “Il buongiorno si legge dal mattino”. Alle 10.30 prenderanno il via contemporaneamente il workshop di Sketching e il dibattito “Una comunità che costruisce benessere: volontariato e reti di prossimità nella Casa della Comunità”. Dalle 11 alle 19 saranno nuovamente disponibili Speed Reading e firmacopie.

Alle 14 il programma pomeridiano proporrà la seconda sessione del “Book’s pitch” e il workshop di scrittura creativa “Sveliamo gli arcani”. Alle 15 è prevista l’anteprima nazionale della presentazione di “Sulle tracce di Miyazaki – taccuino di viaggio”. Dalle 16 alle 17.30 tornerà il laboratorio “Leggiamo & Creiamo”, mentre alle 16 sarà presentato il volume “Il mestiere di mia madre”. Alle 16.30 nuovo appuntamento con lo “Speed Date Libroso” e alle 17 la presentazione del libro “I morti non mi sono mai piaciuti”. La chiusura del Festival è prevista alle 19.

Per i visitatori sarà disponibile anche un’area relax e lettura allestita sotto gli alberi di pesco. Dalle 14 alle 19 sarà attiva l’area ristoro gestita da “Farine di Mela”. Sarà inoltre possibile pranzare e cenare all’Istituto Emiliani con un menu fisso a tema romagnolo: sabato alle 19.30 per la cena e domenica alle 12.30 per il pranzo. Per partecipare è necessaria la prenotazione entro il 6 settembre, tramite l’indirizzo email festivaldeilibribrisighella@gmail.com oppure al numero 3922870130.

Il dettaglio degli appuntamenti e le informazioni sulle modalità di partecipazione alle singole iniziative sono disponibili sul sito www.festivaldeilibri.it.