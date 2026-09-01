Carabinieri, due nuovi Marescialli Capo in provincia di Ravenna: promossi Mirko Demana e Alessandra Di Rubbo

Due nuovi Marescialli Capo per l’Arma dei Carabinieri in provincia di Ravenna. Sono Mirko Demana e Alessandra Di Rubbo, entrambi Sottufficiali in servizio sul territorio, che nella mattinata del 1° settembre hanno ricevuto il nuovo grado nel corso di una breve cerimonia alla presenza del Comandante Provinciale Andrea Lachi e dei rispettivi Comandanti.