Carabinieri, due nuovi Marescialli Capo in provincia di Ravenna: promossi Mirko Demana e Alessandra Di Rubbo
Due nuovi Marescialli Capo per l’Arma dei Carabinieri in provincia di Ravenna. Sono Mirko Demana e Alessandra Di Rubbo, entrambi Sottufficiali in servizio sul territorio, che nella mattinata del 1° settembre hanno ricevuto il nuovo grado nel corso di una breve cerimonia alla presenza del Comandante Provinciale Andrea Lachi e dei rispettivi Comandanti.
A consegnare ai due militari i distintivi del nuovo grado è stato lo stesso Comandante Provinciale, che li ha accolti insieme ai loro Comandanti in occasione della promozione.
Mirko Demana, 34 anni, originario del Messinese, è l’attuale Comandante della Stazione di Sant’Agata sul Santerno. Alessandra Di Rubbo, 36 anni, originaria del Beneventano, è invece addetta alla Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Ravenna.
Nel corso della cerimonia, il Comandante Provinciale Andrea Lachi ha sottolineato l’importanza del grado ricoperto dai militari, considerati figure cardine nel sistema operativo dell’Arma dei Carabinieri. Rivolgendosi ai due neo promossi, ha inoltre ribadito che la promozione al grado superiore non rappresenta un traguardo, ma «un punto di partenza per operare al servizio delle comunità locali con ancor maggiore senso di responsabilità».