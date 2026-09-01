Consar Ravenna, al via la campagna abbonamenti 2026/27: prezzi, date e novità

Non è soltanto una tessera per entrare al palazzetto. Per la Consar Ravenna l’abbonamento alla nuova stagione vuole essere anche un modo per ribadire il legame tra la squadra e la città. Con questo spirito prende il via oggi la campagna abbonamenti per la stagione 2026/27, accompagnata dal claim “Non è solo volley, è Ravenna”.

Sono 13 le partite casalinghe di regular season del campionato di A2 Credem Banca che potranno essere seguite con l’abbonamento. La società Porto Robur Costa 2030 ha scelto di confermare i prezzi della passata stagione, introducendo però una novità pensata per portare sugli spalti un numero maggiore di famiglie: l’abbonamento family.

Le date della campagna

La prima fase è riservata agli abbonati della scorsa stagione, che potranno esercitare la prelazione fino all’11 settembre, confermando il proprio posto al Pala de Andrè.

La prelazione si potrà effettuare alla biglietteria del Pala Costa il martedì e il giovedì dalle 17 alle 19.30 e il sabato dalle 10 alle 12.

La vendita libera partirà invece il 14 settembre e proseguirà fino al 16 ottobre. In questa seconda fase gli abbonamenti saranno acquistabili da tutti, sia online attraverso il circuito Vivaticket sia alla biglietteria del Pala Costa.

Quanto costa l’abbonamento

La società ha mantenuto le tariffe della scorsa stagione. L’abbonamento Vip costa 250 euro, quello intero gradinata 160 euro, mentre per gli associati Rvs è previsto il ridotto a 135 euro.

Confermate anche le tariffe dedicate ai più giovani: 100 euro per Under 23 e studenti, 50 euro per la categoria Young, riservata ai nati dal 2015 al 2020. L’abbonamento per l’accompagnatore Carta Bianca costa 100 euro.

Restano gratuiti gli ingressi per i bambini fino a 6 anni, cioè i nati dal 2021 in poi, per i quali non è previsto il posto a sedere, e per i possessori di Carta Bianca.

Debutta l’abbonamento family

La novità della campagna 2026/27 è l’abbonamento family, pensato per trasformare la partita in un appuntamento da vivere insieme. La formula prevede che i due adulti paghino complessivamente 270 euro, 135 euro a testa. Il primo figlio Under 18 entra gratuitamente, mentre il secondo Under 18 paga 50 euro.

Una formula con cui la società punta a favorire la presenza delle famiglie al Pala de Andrè e ad avvicinare alla pallavolo anche le nuove generazioni.

I prezzi dei biglietti

Per chi sceglierà di acquistare le singole partite, il prezzo al botteghino sarà di 25 euro per la tribuna Vip e di 16 euro per la gradinata intera.

Il ridotto per gli associati Rvs sarà di 13 euro, mentre Under 23, studenti e accompagnatori Carta Bianca pagheranno 10 euro. Per i bambini e le bambine delle classi d’età dal 2015 al 2020 il biglietto costerà 1 euro.