“Il nastro magico”, a Ravenna il corto sulla ginnastica ritmica con Milena Baldassarri

Un nastro che vola, la disciplina della ginnastica ritmica e le storie delle giovani atlete. È questo il mondo raccontato da “Il nastro magico”, il cortometraggio realizzato nei mesi scorsi a Ravenna che sarà proiettato mercoledì 2 settembre a Rocca Brancaleone Cinema, prima del film “Il diavolo veste Prada”.

La serata avrà anche un’ospite speciale: sarà presente infatti Milena Baldassarri, campionessa mondiale di ginnastica ritmica, insieme alle ginnaste dell’Edera Ravenna che hanno preso parte al cortometraggio e al giovane regista Andrea Butera.

Diretto da Butera, già attore nella serie Netflix “Summertime”, e scritto da Marialisa Guzzo, “Il nastro magico” porta sullo schermo il mondo della ginnastica ritmica attraverso le protagoniste Nicole Ballardini e alcune delle atlete della squadra dell’Edera Ravenna. Il corto nasce da un progetto realizzato con la collaborazione degli ospedali di Ravenna e Lugo, che la produzione ringrazia per il supporto.

La proiezione è inserita nella programmazione di Rocca Brancaleone Cinema e rappresenta anche un’occasione per conoscere più da vicino un lavoro cinematografico nato sul territorio e costruito attorno a una disciplina sportiva che richiede tecnica, precisione e una forte componente artistica.