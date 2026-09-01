OraSì Ravenna, Casali torna a casa e Forconi debutta tra i senior

Uno torna nel luogo che da bambino guardava dagli spalti, l’altro si prepara a vivere la sua prima stagione nel basket senior. Alessandro Casali e Alessandro Forconi sono due delle novità dell’OraSì Basket Ravenna e questa mattina si sono presentati ufficialmente, raccontando il percorso che li ha portati a vestire la maglia giallorossa nella stagione 2026/27. L’occasione è stata la conferenza stampa ospitata nella sede di Nuova OLP, storico partner della società.

Al centro dell’incontro anche le prime sensazioni dopo l’esordio in amichevole e il lavoro svolto durante queste prime settimane di preparazione, con uno sguardo rivolto alla seconda uscita della pre-season, in programma domani alle 18:30 contro Loreto Pesaro.

Durante la conferenza stampa sono intervenuti anche il Direttore Generale Lorenzo Nicoletti e coach Daniele Aniello, che hanno illustrato le caratteristiche dei due nuovi giocatori e il contributo che potranno offrire alla squadra nel corso della stagione. Per entrambi, l’obiettivo sarà quello di proseguire il proprio percorso di crescita, mettendo le proprie qualità a disposizione del gruppo durante questa nuova esperienza in maglia giallorossa.

“Sono felicissimo di essere qui e della fiducia che società e coach hanno riposto in me – ha detto Alessandro Forconi -. Penso di essere un giocatore energico che può dare il suo contributo sia in difesa che al tiro, l’obiettivo è quello di crescere come giocatore e ottenere risultati positivi insieme ai miei compagni”.

“Per me essere tornato a Ravenna è bellissimo – ha assicurato Alessandro Casali -. Mi ricordo quando da piccolo ero presente a tutte le partite della squadra e per questo non appena ho ricevuto la chiamata per giocare qui non ci ho pensato due volte. Sono alla mia prima esperienza senior ma sono sicuro che potremo fare bene, voglio migliorare su alcuni aspetti del mio gioco e aiutare la squadra”.