Avviso pubblico
Porto di Ravenna, si cerca il nuovo Segretario Generale: candidature entro il 21 settembre
L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale fa sapere che è aperta la raccolta delle manifestazioni di interesse per il ruolo di Segretario Generale dell’ente di via Antico Squero. L’avviso pubblico è stato pubblicato oggi, 1° settembre 2026, sul sito istituzionale dell’Ente e dà il via alla procedura per acquisire le candidature interessate a ricoprire l’incarico, che dal 2022 è affidato all’ing. Fabio Maletti.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale@pec.port.ravenna.it, indicando nell’oggetto la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – SEGRETARIO GENERALE AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE”.
Il termine per l’invio delle candidature è fissato alle ore 23.59 di lunedì 21 settembre 2026.
Il testo integrale dell’avviso pubblico, con tutte le informazioni relative alla procedura, è consultabile sul sito dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale.