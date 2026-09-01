Porto di Ravenna, si cerca il nuovo Segretario Generale: candidature entro il 21 settembre

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale fa sapere che è aperta la raccolta delle manifestazioni di interesse per il ruolo di Segretario Generale dell’ente di via Antico Squero. L’avviso pubblico è stato pubblicato oggi, 1° settembre 2026, sul sito istituzionale dell’Ente e dà il via alla procedura per acquisire le candidature interessate a ricoprire l’incarico, che dal 2022 è affidato all’ing. Fabio Maletti.