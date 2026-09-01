Rocca Brancaleone, il caso delle tribune non è chiuso: Ancisi (LpRa) chiede di fare chiarezza sul crollo

Ad oltre due mesi di distanza è rimasto insoluto il crollo di 45 posti dalle tribune dell’Arena appena ristrutturata nell’ampio quadrilatero fortificato della Rocca Brancaleone. Avvenuto domenica 31 maggio, a seguito di un cedimento degli schienali, durante il concerto inaugurale prodotto da Ravenna Festival, erano state subito escluse cause strutturali, perché le tribune, prefabbricate in acciaio, erano state poggiate in assoluta sicurezza su una fondazione in cemento armato. Occorreva, per risalire alle responsabilità, indagare in profondità.

L’assessore ai Lavori pubblici, Massimo Cameliani, rispondendo l’11 giugno ad una mia interrogazione sulle “Tribune malferme della Rocca”, affermò, circa i rafforzamenti dei sedili richiesti alla ditta fornitrice affinché gli spettacoli riprendessero in sicurezza fin da sabato 6 e domenica 7 giugno, che i lavori erano consistiti tecnicamente, sulle prime file di 9 e 15 sedute, “nell’integrazione delle bullonature presenti con ulteriori bullonature e, dove necessario, con piastre di rinforzo”. Si era “poi proceduto al rinforzo di tutte le file per poi procedere a una prova di carico finale effettuata da un laboratorio ufficiale”. Ho quindi richiesto, il 23 giugno, per i necessari approfondimenti, le copie del contratto d’appalto e degli atti relativi alla verifica di conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali relative alle forniture e ai servizi. Giuntemi il 12 agosto, ne ho ricavato quanto segue.

La fornitura ed il montaggio delle strutture delle tribune, ad opera della ditta costruttrice, CETA spa di Bergamo, non sono stati esclusi, ma compresi nel contratto di appalto dei lavori di recupero e valorizzazione della Rocca Brancaleone, IV lotto di finanziamento, affidato alla società cooperativa consortile AR.CO. di Ravenna. Il progetto definitivo-esecutivo è stato approvato dalla Giunta de Pascale a fine dicembre 2022. Le verifiche atte a verificare che la fornitura ed il montaggio delle tribune siano avvenuti come pattuito ricadono dunque nel contratto d’appalto stesso, assoggettato preventivamente a collaudo. La realizzazione ed il montaggio delle tribune sono stati descritti a fondo nel progetto, come pure i dimensionamenti, i carichi, i sovraccarichi, ecc. I materiali, i prodotti, i sistemi, le attrezzature, i dispositivi, i conglomerati, ecc. sono tratteggiati minuziosamente nell’elenco dei prezzi cosiddetti “unitari”, in realtà un solo prezzo complessivo “a corpo”, cioè 501 euro.

Da tutto quanto sottoposto a collaudo con vari sopralluoghi è scaturito il certificato di collaudo statico rilasciato il 30 aprile 2026, che attesta come tutto sia stato perfetto nel pieno rispetto del contratto d’appalto.

Eppure, il crollo dei 45 sedili il 31 maggio dimostra che qualcosa di sbagliato e qualcuno che ha sbagliato ci sono stati. Il sindaco Barattoni, definendo il Comune di Ravenna parte danneggiata e sottolineando “l’enorme amarezza all’indomani di un’inaugurazione attesa da tempo”, dichiarò immediatamente “inaccettabile quando accaduto, per i soldi pubblici spesi e per una programmazione così importante come quella che ospiterà la Rocca quest’estate”. Per rivendicare questi danni, occorre dunque che si proceda ad identificare responsabilità e responsabili dell’accaduto.

Chiedo pertanto al sindaco se e come intende attivarsi al riguardo.