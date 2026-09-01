Aeroporto
Savini (Confcooperative Romagna-Estense): “Aeroporto Forlì-Ravenna, un’importante occasione di sviluppo”
1 settembre 2026 | 17:29
La proposta di denominare lo scalo aeroportuale di Forlì come aeroporto di Forlì-Ravenna va nella giusta direzione perché guarda al territorio della Romagna-Estense con una visione di insieme che può portare un maggiore sviluppo turistico, economico e commerciale.
Non è pensabile che un aeroporto si sostenga con il flusso di un territorio piccolo, serve un lavoro di rete, che coinvolga anche gli altri snodi logistici del territorio, come il Porto di Ravenna. Per le nostre cooperative può significare un’importante opportunità di sviluppo. Bene quindi il dialogo tra le due amministrazioni comunali.
Roberto Savini, presidente di Confcooperative Romagna-Estense