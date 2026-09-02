A Ravenna la lirica esce dal teatro: al Giardino Arcivescovado arriva una nuova rassegna

La grande lirica incontra la convivialità dell’aperitivo e trova una nuova cornice nel cuore di Ravenna. Nasce “Giardino Arcivescovado”, una rassegna culturale dedicata all’opera e al bel canto, pensata per creare un rapporto più diretto e informale tra il pubblico e la musica lirica.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 3 settembre, dalle 19 alle 22.30, nel Giardino Arcivescovado di piazzetta Arcivescovado. L’iniziativa è proposta da L’Etoile e Jean Music Room e prende il via con “Don Giovanni” di Wolfgang Amadeus Mozart, raccontato dallo storico Alberto Giorgio Cassani. A seguire, Gianni Corbari sarà alla consolle con “Arie d’Opera”.

Il format proseguirà giovedì 10 settembre con un appuntamento dedicato a Enrico Caruso, raccontato dallo storico Paolo Cavassini, seguito anche in questo caso da una selezione di arie d’opera.

Alle serate sarà abbinato un aperitivo proposto dalla pizzeria L’Etoile, con un calice di vino. I posti sono limitati e la prenotazione dei tavoli è raccomandata al 375 8151070.