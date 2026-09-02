“All’ombra di un libro”: gli appuntamenti di “Nati per leggere” con le letture ad alta voce da 3 a 6 anni

Nel mese di settembre, ritorna per la seconda edizione la rassegna di letture ad alta voce “All’ombra di un libro” dedicata ai bambini e alle bambine dai 3 ai 6 anni nei parchi pubblici del comune di Ravenna, nell’ambito di “Nati per leggere”.

Si tratta di un’attività didattica pensata per incoraggiare le famiglie a leggere ad alta voce ai propri bambini: una pratica che favorisce lo sviluppo del linguaggio, della relazione affettiva tra adulto e bambino e del piacere per la lettura fin dai primi anni di vita. Attraverso questa rassegna la biblioteca Classense conferma il proprio ruolo educativo nei confronti delle famiglie, offrendo occasioni concrete per avvicinare genitori e bambini alla lettura condivisa e sostenendo i papà e le mamme nell’acquisire consapevolezza dell’importanza di questo gesto quotidiano.

Gli appuntamenti, gratuiti, saranno tutti i mercoledì, i venerdì e anche sabato 26 settembre, alle 17, nei parchi delle zone del quartiere Darsena, San Biagio, zona piscina, zona stazione e zona stadio fino a Lido Adriano, Ponte Nuovo e San Zaccaria.

Dettaglio del programma:

Venerdì 4 settembre

Parco Mani Fiorite – via Eraclea

Quartiere Darsena

Mercoledì 9 settembre

Parco Fagiolo – via Cavina

Quartiere San Biagio

Venerdì 11 settembre

Cisim, giardino interno – via G. Parini, 48

Lido Adriano

Mercoledì 16 settembre

Giardino Basaglia – via del Pino

Ponte Nuovo

Venerdì 18 settembre

Parco Ipazia – via Schiapparelli

Zona piscina

Mercoledì 23 settembre

Scuola primaria, giardino interno – via Dismano, 464

San Zaccaria

Sabato 26 settembre

Giardini Speyer – viale Farini

Zona stazione

Mercoledì 30 settembre

Parco Pippi Calzelunghe – via San Mama

Zona stadio

Cosa è Nati per Leggere?