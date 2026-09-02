Leggere fa bene|
“All’ombra di un libro”: gli appuntamenti di “Nati per leggere” con le letture ad alta voce da 3 a 6 anni
Nel mese di settembre, ritorna per la seconda edizione la rassegna di letture ad alta voce “All’ombra di un libro” dedicata ai bambini e alle bambine dai 3 ai 6 anni nei parchi pubblici del comune di Ravenna, nell’ambito di “Nati per leggere”.
Si tratta di un’attività didattica pensata per incoraggiare le famiglie a leggere ad alta voce ai propri bambini: una pratica che favorisce lo sviluppo del linguaggio, della relazione affettiva tra adulto e bambino e del piacere per la lettura fin dai primi anni di vita. Attraverso questa rassegna la biblioteca Classense conferma il proprio ruolo educativo nei confronti delle famiglie, offrendo occasioni concrete per avvicinare genitori e bambini alla lettura condivisa e sostenendo i papà e le mamme nell’acquisire consapevolezza dell’importanza di questo gesto quotidiano.
Gli appuntamenti, gratuiti, saranno tutti i mercoledì, i venerdì e anche sabato 26 settembre, alle 17, nei parchi delle zone del quartiere Darsena, San Biagio, zona piscina, zona stazione e zona stadio fino a Lido Adriano, Ponte Nuovo e San Zaccaria.
Dettaglio del programma:
Venerdì 4 settembre
Parco Mani Fiorite – via Eraclea
Quartiere Darsena
Mercoledì 9 settembre
Parco Fagiolo – via Cavina
Quartiere San Biagio
Venerdì 11 settembre
Cisim, giardino interno – via G. Parini, 48
Lido Adriano
Mercoledì 16 settembre
Giardino Basaglia – via del Pino
Ponte Nuovo
Venerdì 18 settembre
Parco Ipazia – via Schiapparelli
Zona piscina
Mercoledì 23 settembre
Scuola primaria, giardino interno – via Dismano, 464
San Zaccaria
Sabato 26 settembre
Giardini Speyer – viale Farini
Zona stazione
Mercoledì 30 settembre
Parco Pippi Calzelunghe – via San Mama
Zona stadio
Cosa è Nati per Leggere?
Nati per Leggere è sviluppato assieme all’Associazione culturale pediatri, l’Associazione italiana biblioteche e il Centro per la salute del bambino. Il programma è presente in tutte le regioni italiane e propone gratuitamente alle famiglie con bambini fino a 6 anni di età, attività di lettura che costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli. L’evidenza scientifica dimostra che i primi anni di vita sono fondamentali per la salute e lo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale del bambino, con effetti significativi per tutta la vita adulta