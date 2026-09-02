Dai mercati alle piazze: continua la raccolta firme di Confesercenti a sostegno del progetto di legge sulla rigenerazione urbana

Prosegue la raccolta firme promossa da Confesercenti Ravenna-Cesena a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare sulla rigenerazione urbana. Dopo le iniziative già organizzate nelle scorse settimane, prosegue il percorso di sensibilizzazione e partecipazione, con diversi banchetti allestiti in occasione dei mercati settimanali e in alcuni luoghi di riferimento nei Comuni della provincia di Ravenna e nel cesenate.

Questi i prossimi appuntamenti:

Lavezzola – 5 settembre, dalle 10 alle 12, presso NeroOpaco Cafè, Via Bastia 78;

Cesena – 9 settembre, dalle 9 alle 12, presso il Loggiato comunale, in occasione del mercato;

Lugo – 9 settembre, dalle 9:30 alle 12, presso Bar Jolly Lugo, Logge del Pavaglione, in occasione del mercato settimanale del mercoledì;

Ravenna – 10 settembre, dalle 9:30 alle 12, in Piazza Andrea Costa;

Solarolo – 10 settembre, dalle 9:30 alle 12, presso Grazia Nonsolomerceria, Corso Mazzini 31;

Cervia – 24 settembre, dalle 9:30 alle 12:30, in via Circonvallazione, angolo viale Roma, in occasione del mercato;

Lugo – 28 settembre, dalle 9:30 alle 12, presso Bar del Mulino, Via de’ Brozzi.

“La raccolta firme rappresenta un’importante occasione di partecipazione e di confronto diretto con cittadini e imprese – sottolinea Confesercenti Ravenna-Cesena –. Per questo continuiamo a essere presenti nei territori, nei luoghi della quotidianità e durante i mercati, per incontrare le persone, illustrare i contenuti della proposta e raccogliere adesioni».