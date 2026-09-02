Tamponamento sulla Faentina tra Russi e Faenza: due feriti, un’auto si ribalta dopo l’urto
Un tamponamento ha coinvolto due auto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 2 settembre, lungo la strada Faentina, tra Russi e Faenza. L’incidente è avvenuto attorno alle 17.30 e la dinamica è ancora al vaglio della Polizia locale della Romagna Faentina.
Secondo le prime informazioni, le due vetture, una Skoda e una Kia, stavano procedendo entrambe in direzione di Russi quando sono entrate in collisione. Si sarebbe trattato di un tamponamento, ma saranno gli accertamenti a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.
A bordo dei due veicoli c’erano soltanto i rispettivi conducenti: una donna di circa 60-65 anni sulla Kia e un uomo della stessa fascia d’età alla guida della Skoda. Nell’impatto la Skoda è uscita dalla carreggiata finendo ribaltata, mentre la Kia si è fermata a bordo strada.
La donna è stata trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena, mentre l’uomo è stato portato all’ospedale di Faenza. Entrambi sono rimasti feriti, ma non in pericolo di vita.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale della Romagna Faentina, i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso, oltre a due ambulanze e all’automedica.
Per consentire i soccorsi e i rilievi, la circolazione è stata regolata per diverso tempo con senso unico alternato, con rallentamenti lungo la strada.