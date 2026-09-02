“Un Mare di Solidarietà”, raccolti 4.600 euro per le persone con cardiopatie congenite

Si è conclusa con una raccolta di 4.600 euro la tredicesima edizione di “Un Mare di Solidarietà”, la rassegna musicale che durante l’estate ha portato concerti all’alba sulle spiagge dei lidi ravennati. Il ricavato sarà devoluto a Piccoli Grandi Cuori, associazione che dal 1997 offre sostegno alle persone con cardiopatie congenite e alle loro famiglie.

La rassegna, nata da un’idea della poetessa Livia Santini con il sostegno dell’associazione, ha proposto nei mesi estivi diversi appuntamenti nei bagni tra Casalborsetti e Marina Romea, accompagnando il sorgere del sole con la musica di Vittorio Bonetti e Nicoletta Bassetti, Khorakhanè, Trio Mariquita e del Coro Gospel Voices of Joy diretto da Daniela Peroni.

A sostenere l’iniziativa sono stati anche i lidi che hanno ospitato gli appuntamenti, insieme a Room&breakfast Betulle61 di Marina Romea. La rassegna si è svolta con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna e Comune di Ravenna e la collaborazione di Bagno Corallo Beach e Coja Beach.

“Siamo grati a tutti coloro che hanno partecipato con il loro calore e affetto come tutti gli anni, a Livia Santini per il suo preziosissimo supporto, agli artisti che hanno suonato la loro musica all’alba e ai lidi che ci hanno accolto e ospitato, oltre a Comune di Ravenna e Regione Emilia-Romagna che hanno dato il loro patrocinio”, sottolinea Paola Montanari, presidente di Piccoli Grandi Cuori.

“Grazie alle donazioni raccolte durante i concerti abbiamo raggiunto un risultato bellissimo: 4.600 euro da destinare ai progetti di accoglienza e assistenza per le persone con cardiopatie congenite e le loro famiglie. Grazie a chi ha donato, dunque, e grazie a chi in futuro vorrà ancora sostenerci”, prosegue.

Le cardiopatie congenite sono malformazioni anatomiche del cuore legate a uno sviluppo cardiaco incompleto o non corretto durante le prime settimane della vita embrionale e rappresentano circa il 40% delle malformazioni neonatali.

Dal 1997 Piccoli Grandi Cuori affianca le persone con cardiopatie congenite e i loro familiari dalla diagnosi e lungo tutto il percorso di vita, attraverso servizi di supporto psicologico e socioassistenziale e accoglienza abitativa gratuita.