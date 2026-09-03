A Riolo Terme si accendono i riflettori su Associando: sette giorni tra beneficenza, cultura, musica e sapori

La comunità riolese si prepara ad accogliere una nuova edizione di «Associando», il contenitore festivo che per un’intera settimana vedrà le realtà del volontariato locale unire le forze per dare vita a un calendario fitto di appuntamenti.

Da venerdì 4 a giovedì 10 settembre, la cittadina termale diventerà il palcoscenico di svariate attività che spaziano dall’intrattenimento musicale alle competizioni sportive, fino a conferenze culturali e percorsi gastronomici. La finalità della kermesse resta marcatamente filantropica: i proventi raccolti durante i vari appuntamenti e i fondi derivanti dai biglietti della lotteria confluiranno nel Fondo di solidarietà del Comune, una misura pensata per dare sollievo economico ai nuclei familiari con figli minori in stato di indigenza e per finanziare borse di studio destinate agli alunni delle scuole secondarie di primo grado.

Il sipario sulla manifestazione si alzerà la sera di venerdì 4 settembre all’interno del Teatro Comunale. Alle 20:30 la platea assisterà alla consegna delle borse di studio relative all’anno 2025, mentre alle ore 21:00 i riflettori si sposteranno sullo schermo per la proiezione a ingresso libero della pellicola «Ragazze per sempre», un momento curato congiuntamente da ANPI e Pro Loco.

Dopo la sosta del sabato, la giornata di domenica 6 settembre comincerà in anticipo rispetto ai ritmi abituali grazie a una camminata naturalistica di circa sei chilometri complessivi (andata e ritorno). I camminatori si ritroveranno alle 5:30 al Parco Pertini per muoversi in direzione dei filari di Villa Schiavio, a ridosso del Laghetto dell’Amore; qui ad attenderli ci saranno le note live dei «Quarto Stato» e un ristoro mattutino prima della camminata di rientro.

Nel pomeriggio, alle ore 17:30, la corte interna della Rocca farà da sfondo a «Benvenuti!», l’iniziativa volta a salutare i cittadini che si sono trasferiti di recente nel comune. La serata si sposterà poi in Corso Matteotti alle ore 20:00 per la «Mangiata sociale», un grande momento conviviale all’aperto allestito grazie allo sforzo collettivo dei sodalizi locali.

Lunedì 7 settembre, a partire dalle 19, lo spazio compreso tra il corso principale e il Parco Pertini si trasformerà nel teatro a cielo aperto de «Il circo delle meraviglie», un format arricchito da bancarelle di artigianato, performance di strada e stand per il cibo. L’indomani, martedì 8 settembre alle ore 20:30, l’azione si sposterà in piazza Mazzanti: grazie alla sinergia tra la Biblioteca cittadina e il Centro Sociale, prenderà il via «Letture in… colte», uno spazio letterario che vedrà come ospite il narratore Cristiano Cavina per illustrare la sua ultima fatica letteraria. I presenti potranno acquistare il volume e richiedere una dedica all’autore durante il firmacopie, che sarà accompagnato da un percorso di degustazione curato dalla cantina Tibé.

Due le proposte in agenda per mercoledì 9 settembre. Il versante sportivo prenderà il via alle 19 sui campi di via Berlinguer 9 con la vigilia del VLSN Sport Fest, un torneo gratuito di racchettoni a coppie organizzato dal Tennis Club Vallesenio; in palio ci saranno dei voucher da spendere in articoli sportivi, con l’obbligo di iscriversi preventivamente contattando Lorenzo al numero 333.2246484. Per chi preferisce un intrattenimento più rilassato, alle 20:30 il Parco Pertini ospiterà la «Tombholata!», una serata di svago firmata da Auser e accompagnata da una distribuzione di fette di anguria.

Il gran finale andrà in scena giovedì 10 settembre, sempre nella cornice del Parco Pertini. Alle 20 si siederà a tavola per la «Cena multietnica», un itinerario culinario intorno al mondo che proporrà pietanze provenienti da diversi paesi: bevande a base di mango e maracuja con crocchette di manioca dalla Repubblica Dominicana, cous cous in versione vegetale dalla Tunisia, gnocchi conditi con ragù di carne dalla Polonia, la tipica minestra potage Saint Germain dalla Francia, una frittata arricchita con lo scalogno IGP per l’Italia, il pollo karahi servito con riso dal Pakistan, i tradizionali nalysnyky ripieni di ricotta e uva passa dall’Ucraina e il bubble tea dalla Cina.

Per cenare è richiesta una quota di 20 euro a testa e la prenotazione telefonica tassativa a uno di questi numeri: 335.6792566 (Francesca) oppure 333.4679473 (Davide). A chiudere definitivamente l’evento saranno le estrazioni dei biglietti della lotteria, in programma alle ore 21:30.