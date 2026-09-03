A settembre tornano i “Sentieri e narrazioni di Ravenna e della Romagna” con Trail Romagna

Al via la programmazione itinerante di Trail Romagna, che a partire da settembre riaccende i riflettori sul territorio con la rassegna “Sentieri e narrazioni di Ravenna e della Romagna”. Un ricco calendario di appuntamenti che intreccia memoria storica, espressione artistica, escursioni naturalistiche e valorizzazione del paesaggio locale.

Il sipario sulla rassegna si alzerà sabato 5 settembre, alle ore 15:00, con il primo appuntamento della sezione NO WAR, intitolato “Bombe su Ravenna: il sacrificio del patrimonio artistico” . Il focus dell’incontro risiede nel monito di non dimenticare gli orrori di ieri per evitare gli errori di oggi. La partenza è fissata dal MAR (Museo d’Arte della città di Ravenna) per un percorso che ripercorrerà la tragica incursione aerea del 25 agosto 1944, costata la vita a circa 100 civili. Gli interventi di Roberto Cantagalli, Giovanni Fanti e Paola Novara guideranno il pubblico attraverso gli episodi che segnarono il profondo sacrificio del patrimonio artistico ravennate, concentrandosi in particolare sulla Stazione ferroviaria, su San Giovanni Evangelista e sulla Loggetta Lombardesca, quest’ultima arricchita dalla proiezione di un video inedito.

Il giorno successivo, domenica 6 settembre, Trail Romagna sposerà la danza contemporanea incontrando Variazioni per Ammutinamenti 2026. Le campagne di San Marco faranno da sfondo a una suggestiva performance itinerante e site-specific intitolata “Sogni al campo – un attraversamento, un’azione fuori posto”, ideata e interpretata da Filippo Porro. L’azione coreografica esplorerà la dimensione rurale dall’interno, mettendone in luce la valenza culturale, ambientale e di condivisione. L’evento prevede una doppia replica con partenza dal Giardino di Anna Pina e Giordano – la prima alle ore 9:00 e la seconda alle 11:30 – e si concluderà con un breve momento conviviale tra i partecipanti.