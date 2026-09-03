Agrintesa ha inaugurato a Castel Bolognese la nuova casa del kiwi. Più di 25 milioni di investimento sul nuovo stabilimento con crescita dell’occupazione

Più che un’inaugurazione è stata una grande festa l’appuntamento che Agrintesa ha dato ad oltre 800 invitati tra soci cooperatori, dipendenti, collaboratori, fornitori ed ospiti nella zona industriale ovest di Castel Bolognese in occasione dell’entrata in completa attività del rinnovato ed ampliato stabilimento di Via della Resistenza 78.

Tra una quindicina di giorni il sito agricolo inizierà ad accogliere l’immensa produzione di kiwi giallo conferita da soci che hanno terreni coltivati soprattutto in Emilia-Romagna ma anche in altre regioni italiane.

Il nuovo polo europeo del kiwi, che sorge a lato della linea ferroviaria Adriatica Bari-Milano e che presto sarà collegato alla costruenda circonvallazione nord di Castel Bolognese e in tempi successivi al nuovo casello sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, è il grandioso risultato di un investimento di oltre 25 milioni di euro, cofinanziato attraverso due fondi del P.N.R.R. (il progetto di filiera INTEGRA.AGRI e AGRI.LOG), a ridisegnare in profondità il sito attivo dal 1990 potenziandone le capacità di conservazione, lavorazione e logistica attraverso nuove strutture, sistemi di automazione avanzata e una gestione digitale e interconnessa dei processi.

All’inaugurazione avvenuta nella nuova grande tettoia col coperto sostenuto da grandi travi in legno nella mattinata e nel primo pomeriggio di giovedì 3 settembre ha partecipato con presenze autorevoli i mondi della politica e della cooperazione nazionale e locale: sul palco si sono succeduti nell’ordine, ben coordinati dal giornalista Maicol Mercuriali, Luca Della Godenza (sindaco di Castel Bolognese), Aristide Castellari (presidente di Agrintesa), Michele de Pascale (presidente della Regione Emilia-Romagna), Alessio Mammi (assessore regionale all’agricoltura), Cristian Moretti (direttore generale di Agrintesa), Maurizio Gardini (presidente di Confcooperative), Raffaele Drei (presidente di Confcooperative Agroalimentare e Pesca) e Francesco Lollobrigida (ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste).

Capacità lavorativa in crescita di quasi il 50%

Il progetto concretizzatosi a Castel Bolognese parte da una filiera strategica per Agrintesa. Il kiwi rappresenta oggi circa il 30% dell’intero paniere ortofrutticolo della cooperativa, con un volume medio annuo di circa 55.000 tonnellate, 3.200 ettari coltivati e 747 aziende agricole socie coinvolte nelle principali aree vocate italiane: Emilia-Romagna, Lazio, Calabria e Veneto. La crescita registrata negli ultimi anni, incluso l’importante impulso sul fronte delle nuove varietà, ha incoronato Agrintesa come punto di riferimento europeo per questa referenza ma, al tempo stesso, ha reso necessario un deciso potenziamento delle capacità di conservazione e gestione della struttura romagnola, punto cardine di una filiera d’eccellenza. Il nuovo assetto di Castel Bolognese consente di portare la capacità di conservazione e stoccaggio a 30.800 tonnellate, con un incremento del 54% rispetto al passato.

Cuore dell’intervento sono 44 nuove celle in atmosfera controllata, distribuite su una superficie complessiva di 8.100 metri quadrati e in grado di ospitare 10.800 tonnellate di prodotto. Gli impianti permettono di gestire regimi di conservazione particolarmente evoluti, intervenendo su ossigeno, etilene e principali parametri ambientali per preservare nel tempo le caratteristiche qualitative dei frutti. Per il kiwi giallo la capacità di lavorazione prevista passa da 23.000 a 34.000 tonnellate annue (+48%), mentre per quello verde da 10.000 a 15.000 tonnellate (+50%).

Nel 2030 verranno lavorate 60.000 tonnellate di prodotto

“Non abbiamo semplicemente ampliato la struttura: abbiamo ripensato il modo in cui questo stabilimento deve lavorare nei prossimi anni – ha sottolineato il direttore generale Cristian Moretti -. Produzione, conservazione, movimentazione e informazioni oggi dialogano all’interno di un unico sistema. Questo ci permette di essere più efficienti, più precisi e più sicuri, ma soprattutto di tutelare meglio la qualità del prodotto che i nostri soci ci affidano e di rispondere con maggiore efficacia alle richieste dei clienti. L’obiettivo è fare di Castel Bolognese una piattaforma capace di sostenere la crescita della nostra base produttiva e di operare dodici mesi all’anno, creando valore lungo tutta la filiera. Il nostro piano industriale guarda, infatti, già al prossimo passaggio: entro il 2030 il sito è progettato per arrivare a gestire complessivamente 60.000 tonnellate di prodotto all’anno ampliando la specializzazione, accanto al kiwi, anche a susine, albicocche e pere Williams”.

Efficienza e spazi in crescita

La trasformazione riguarda l’intera organizzazione del sito castellano che può essere annoverato nella “grande industria”. L’area esterna è stata ampliata e razionalizzata con il rifacimento di 23.000 metri quadrati di piazzali e la realizzazione di 10.000 metri quadrati di nuove superfici, mentre la nuova area destinata al ricevimento del prodotto comprende una tettoia in legno da 4.200 metri quadrati per la protezione del prodotto in conferimento e tre nuove pese a gestione informatizzata.

Un impianto al cui interno battono tre nuovi cuori tecnologici e innovativi: produzione e logistica vedono, infatti, l’integrazione tra sistemi di ultima generazione che consentono il controllo in tempo reale delle linee, la tracciabilità dei processi, la raccolta automatica dei dati dagli impianti di lavorazione (Sistema MES – Manufacturing execution system) e una gestione del magazzino che ottimizza ricevimento, stoccaggio, picking, inventario e spedizioni garantendo la tracciabilità di bins o pallet (Sistema WMS – Warehouse management system).

A questi si unisce un sistema (RTLS – Real time locating system) che permette la localizzazione in tempo reale di mezzi e materiali, analizza i percorsi interni e le aree maggiormente congestionate, ottimizza le missioni dei carrelli e aumenta la sicurezza, anche grazie a sistemi di rilevamento e prevenzione delle collisioni tra mezzi e persone. Per lo stoccaggio del prodotto finito sono state installate, inoltre, scaffalature con shuttle automatici per una capacità complessiva di 3.000 pallet.

Il progetto comprende, inoltre, un impianto fotovoltaico da 2.307 kWp (chilowatt di picco), con una produzione annua prevista di 2,86 Gigawattora, oltre all’efficientamento dei sistemi frigoriferi e all’ottimizzazione dei flussi logistici. Nel complesso, le nuove soluzioni adottate permettono una riduzione del 15% dei consumi energetici dello stabilimento e un risparmio stimato di 1.148 tonnellate di anidride carbonica ogni anno. La nuova tecnologia di refrigerazione, infine, consente inoltre di ridurre di oltre il 70% l’impiego di ammoniaca.

La crescita dello stabilimento produrrà effetti anche sul lavoro. Secondo le proiezioni al 2030, infatti, le giornate lavorate nel sito passeranno dalle attuali circa 45.000 a 70.000 all’anno (+55%) mentre il numero complessivo degli addetti potrà crescere da 280 a 450 (+60%). E proprio per le persone impegnate nel sito sono stati effettuati investimenti specifici per la realizzazione di un nuovo edificio su due livelli dedicato a servizi al personale e un consistente ampliamento di uffici, locali di servizio e sala ristoro, assieme a nuovi spazi tecnici e operativi.

“Oltre 130 milioni a sostegno dell’acquisto di fertilizzanti”

Il ministro Francesco Lollobrigida si è congratulato con Agrintesa per la qualità degli investimenti ed ha visitato per intero il grande stabilimento dove per oltre un’ora ha ascoltato assieme ad altri ospiti le spiegazioni dei responsabili di reparto ed ha illustrato la visione del Governo nazionale sul mondo dell’agricoltura, messa sotto pressione a causa del grande caldo di questa interminabile estate, dei costi delle assicurazioni e dell’incremento delle spese per i trasporti.

“Il nostro Governo è quello che più ha investito sul sistema dell’agricoltura e delle filiere ad essa collegate con 4 miliardi di ulteriore investimento rispetto al passato, offrendo risposta alle criticità che il sistema stava subendo da anni. Non va dimenticato che noi interveniamo su un sistema che è in calo costante da trent’anni con la diminuzione di oltre il 30% delle aziende agricole europee arrivando a più del 40% in alcune aree d’Italia. I dati riportano che abbiamo invertito la marcia con la crescita media del reddito degli agricoltori certificata dall’ISTAT assieme a straordinari risultati nelle esportazioni con il record di 72,4 miliardi di euro – ha proseguito Lollobrigida -. Il Governo è intervenuto sul carburante agricolo mantenendo il finanziamento di un miliardo di euro per il gasolio ed aggiungendo col credito d’imposta interventi ulteriori che permettessero ai nostri produttori di garantire un sistema produttivo con costi per loro meno rilevanti che quindi non si riversassero sul ‘carrello della spesa’. Inoltre è previsto un intervento di 136 milioni di euro cofinanziato dall’Unione Europea su richiesta dell’Italia per sostenere l’acquisto dei fertilizzanti da parte dei nostri imprenditori”.

C’era una volta la P.A.F.

Agrintesa è una società cooperativa agricola, leader in Italia nella produzione, lavorazione commercializzazione di prodotti ortofrutticoli e vino con sede legale e amministrativa in Via Galileo Galilei 15 nella zona industriale “Boaria” a Faenza. Nasce ufficialmente nel 2007 dalla fusione di tre grandi cooperative emiliano-romagnole (Intesa, Emiliafrutta, Agrifrut), ma le sue radici affondano in realtà negli Anni ’50 quando, unendo le forze, tanti piccoli produttori agricoli si sono costituiti in cooperative. Sin dalla prima metà del Novecento, negli areali romagnoli, gli agricoltori specializzati nella coltivazione di frutteti e vigneti costituiscono un articolato tessuto cooperativo, con l’obiettivo di ottenere maggior valore aggiunto per le loro produzioni e garanzie in merito al collocamento di queste sul mercato. La cooperativa dei Produttori Agricoli Faentini (P.A.F.) viene fondata nel 1959 a Faenza. Nascono contestualmente Cepal, Co.Pra, Solar, Cofor, Capo, Cora, Cantina Sociale di Russi e Godo, Vincooper, Garagnani e Valle del Ciliegio. Nel corso del tempo, diverse di queste cooperative si sono riorganizzate e maggiormente strutturate attraverso incorporazioni ed aggregazioni.

Oggi Agrintesa riunisce circa 3.600 aziende agricole socie, con 18.500 ettari coltivati e oltre 2.300 dipendenti. Con un valore della produzione consolidato di circa 495 milioni di euro, opera attraverso le divisioni ortofrutticola, vitivinicola e punti vendita, valorizzando le produzioni dei soci sui mercati italiani e internazionali. Oltre il 50% della produzione ortofrutticola viene esportato in 55 Paesi.