Approvato il progetto per le casse di espansione del Senio: conterranno fino a 3 milioni di metri cubi di acqua

Il fiume Senio a dicembre 2025

Le casse di espansione del torrente Senio compiono un nuovo passo verso il completamento. È stato approvato il progetto definitivo aggiornato per la laminazione delle piene nei territori di Brisighella, Faenza e Riolo Terme, nel Ravennate, con l’obiettivo di aumentare la capacità di invaso e rafforzare la protezione delle comunità colpite dalle alluvioni del 2023 e 2024.

L’intervento è finanziato con 10,7 milioni di euro di fondi ministeriali e rientra nel percorso di messa in sicurezza del territorio attraversato dal Senio. Il progetto prevede, una volta completate le opere, una capacità di invaso che passerà dagli attuali circa 2,5 milioni di metri cubi a circa 3 milioni di metri cubi d’acqua. L’opera sarà presentata e illustrata nelle prossime settimane attraverso una serie di incontri pubblici.

A firmare il progetto definitivo aggiornato è stato il presidente della Regione Michele de Pascale, nella sua veste di Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico.

“Già dopo l’alluvione del maggio 2023 eravamo intervenuti con lavori in somma urgenza per ripristinare il pieno funzionamento idraulico del tratto di corso d’acqua adiacente alle aree di invaso e gestire l’ingresso delle acque nelle aree stesse- sottolinea de Pascale-. Con questo progetto vogliamo andare oltre, aumentando ulteriormente il grado di sicurezza di queste comunità, proseguendo nella realizzazione di un sistema di opere che rappresenta un tassello importante della più ampia strategia regionale per la prevenzione e la riduzione del rischio idrogeologico. La tutela del territorio è una priorità assoluta per la Regione– prosegue il presidente-: con l’approvazione del progetto definitivo aggiornato delle casse di espansione del Senio compiamo un passaggio fondamentale per dare continuità a un’opera strategica e complessa, attesa da tempo e oggi ancora più necessaria alla luce dei cambiamenti climatici e della crescente frequenza di eventi meteorologici estremi”.

Il progetto delle casse di espansione del Senio nasce da un percorso avviato negli anni scorsi nell’ambito della pianificazione di bacino e degli accordi istituzionali. L’aggiornamento si è reso necessario per tenere conto delle modifiche intervenute nello stato dei luoghi, delle attività necessarie per l’acquisizione delle aree e degli approfondimenti tecnici, idraulici e geotecnici effettuati nel frattempo.

La zona era stata precedentemente interessata da attività estrattive mai concluse e aveva comunque garantito un beneficio in termini di laminazione già durante l’alluvione del 2023. La portata straordinaria dell’acqua aveva però provocato significative alterazioni morfologiche nelle aree destinate alle casse di espansione. Per questo si erano resi necessari interventi in somma urgenza per ripristinare adeguate condizioni di sicurezza e la capacità di deflusso e laminazione del torrente.

I lavori di ripristino dello stato di fatto, terminati all’inizio dell’anno, sono conformi e coerenti con la sistemazione finale delle casse di espansione e costituiscono parte integrante del progetto definitivo ora approvato.

La nuova fase prevede il rimodellamento delle aree destinate alle casse e la sistemazione degli invasi affinché possano svolgere pienamente la loro funzione di laminazione delle piene. Durante gli eventi più intensi, le casse consentiranno di trattenere temporaneamente una parte delle acque, contribuendo a ridurre le portate dirette verso valle.

Il completamento delle opere di scavo, il rialzo e il rafforzamento degli argini di contenimento e la calibrazione delle soglie di presa e scarico permetteranno di aumentare i volumi di piena invasabili. La capacità attuale è stimata in circa 2,5 milioni di metri cubi, mentre con il secondo stralcio si arriverà a circa 3 milioni di metri cubi, con un funzionamento più efficace rispetto a quello attuale sulla base degli approfondimenti geologici e delle modellazioni idrauliche effettuate negli ultimi anni.