Arte e memoria invadono Fusignano: tutte le mostre per la Festa dell’8 settembre

La mostra di Ferriano Giardini allestita al museo San Rocco

La Festa dell’8 settembre trasforma anche quest’anno Fusignano in un percorso espositivo diffuso, affiancando agli appuntamenti della tradizione un ricco programma di mostre che attraversa alcuni dei luoghi più significativi della città. Dal 3 all’8 settembre, nei giorni della festa, il pubblico potrà muoversi tra pittura e scultura, fotografia e memoria storica, fino a installazioni dedicate alla Riviera romagnola e al rapporto tra moda e design. Alcune esposizioni resteranno aperte anche nelle settimane successive.

Uno dei principali poli sarà il Museo civico San Rocco, in via Vincenzo Monti 5, dove alle collezioni permanenti si affiancheranno diverse proposte, tutte a ingresso libero. Venerdì 4 settembre alle 18 inaugura la mostra dedicata al pittore ravennate Ferriano Giardini (1926-2007) nel centenario della nascita, curata da Paolo Trioschi e dal figlio Giorgio Giardini. L’esposizione proseguirà fino all’8 novembre, con aperture speciali durante la festa.

Sempre al San Rocco sarà visitabile la personale di Andrea Tassinari, artista nato nel 1985 e cresciuto tra Bagnacavallo e Fusignano. Le opere, realizzate tra il 2025 e il 2026, sono distribuite in tre sale e attraversano altrettante dimensioni: la realtà osservata e vissuta, la natura vegetale e il mondo onirico. Nella nicchia “Presenze d’arte” sarà invece esposta un’opera dell’architetto Giorgio Montanari raffigurante la Madonna patrona di Fusignano.

Sabato 5 settembre il museo ospiterà inoltre “Devozione sacra e devozione laica”, con Sergio Baroni, che presenterà nuove immagini e oggetti legati alla tradizione devozionale del territorio, approfondendo il rapporto costruito nei secoli dalle comunità con le immagini della fede e dell’appartenenza.

All’Auditorium Corelli, in vicolo Belletti 2, la storia locale torna al centro con “La pace si fa strada”, mostra dedicata alla Marcia della pace dell’ottobre 1961, quando centinaia di persone provenienti da tutta la Romagna percorsero a piedi i 90 chilometri da Fusignano a Marzabotto per manifestare contro la guerra e chiedere il disarmo delle superpotenze. Fotografie, documenti, rassegna stampa e testimonianze dirette ricostruiscono quell’esperienza a 65 anni di distanza. L’inaugurazione è prevista il 4 settembre alle 16; durante la festa la mostra sarà aperta dalle 18 alle 23 e resterà visitabile fino al 27 settembre.

Sempre all’Auditorium Corelli, il Nuovo circolo fotografico festeggia i primi dieci anni di attività con due esposizioni. “10×10” racconta un decennio di iniziative attraverso dieci fotografie, mentre “Sentieri Fotografici – Uno sguardo, tanti percorsi” riunisce le immagini dei soci mettendo a confronto differenti stili, sensibilità e percorsi personali. Entrambe saranno aperte dal 4 all’8 settembre, dalle 18 alle 23.

Lo spazio Cose belle, in corso Emaldi 51, ospiterà invece “Involucri”, personale della scultrice cesenate Francesca Faraoni, inserita nel progetto Staffetta e visitabile dal 4 al 27 settembre. L’artista, formatasi al liceo artistico di Ravenna e all’Accademia di Belle arti di Bologna, lavora principalmente con l’argilla, affiancandola a bronzo, marmo, resine e materiali di recupero. Al centro della ricerca c’è l’involucro inteso come elemento capace di proteggere le parti più fragili, rappresentato simbolicamente dalla figura del vaso.

Al centro culturale “Il Granaio”, in piazza Corelli 16, arriva invece “Dolce Riviera – Benvenuti in villeggiatura”, installazione curata da Cobra Studio che ripercorre l’immaginario delle vacanze in Romagna: insegne dei bagni, cartoline, ombrelloni, sale giochi, colori e rituali dell’estate. Per l’occasione è stata realizzata anche una “Riviera Enigmistica”, con cruciverba, rebus e giochi a tema, acquistabile allo stand souvenir della festa.