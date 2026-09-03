“ArteBaleno”, ad Alfonsine un laboratorio gratuito di street art per ragazzi dai 13 ai 17 anni

Una settimana per sperimentare la street art, mettersi alla prova con colori e creatività e contribuire a trasformare uno spazio pubblico attraverso un’esperienza condivisa. Da venerdì 4 all’11 settembre il Parcobaleno di Alfonsine, in via Galimberti 5, ospita “ArteBaleno”, laboratorio gratuito rivolto a ragazze e ragazzi dai 13 ai 17 anni.

Le attività si svolgeranno tutti i giorni dalle 9 alle 12 e la partecipazione è libera e volontaria. È ancora possibile aderire contattando il numero 345 7698541.

Il progetto è promosso dal Comune di Alfonsine e dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con il sostegno del Dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale e della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con la cooperativa Zerocerchio.

“ArteBaleno” nasce nell’ambito del bando di co-progettazione “Geco Prisma” dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, inserito nella programmazione regionale sulle Politiche giovanili. L’avviso era rivolto agli enti del Terzo settore attivi nel mondo giovanile e metteva a disposizione complessivamente 27.500 euro per ideare e realizzare iniziative ed eventi dedicati ai giovani del territorio.