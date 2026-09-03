Campionati Italiani di windsurf a Ravenna, Matteo Montanari conquista il bronzo

Si chiudono con il bronzo di Matteo Montanari nell’iQFOiL Youth maschile e diversi risultati positivi per i giovani dell’Adriatico Wind Club i Campionati Italiani Giovanili in Singolo FIV Kinder Joy of Moving disputati nelle acque di Porto Corsini. Quattro giornate caratterizzate da condizioni molto diverse, dalla brezza leggera fino al gran finale con vento sostenuto e onda formata davanti a Marina di Ravenna e Porto Corsini.

L’Adriatico Wind Club ha ospitato le classi Techno 293 e iQFOiL, mentre Ilca e Optimist hanno gareggiato più a sud con la gestione del Circolo Velico Ravennate. Il programma si è chiuso con 16 prove per gli iQFOiL maschili, 15 per le donne e 12 per i Techno 293.

La soddisfazione maggiore per l’AWC è arrivata da Matteo Montanari, terzo nell’iQFOiL Youth maschile. Secondo al termine della terza giornata, nelle cinque prove conclusive ha ottenuto altri due secondi posti, un quarto e un terzo, chiudendo alle spalle di Lorenzo Maroadi e Pierluigi Caproni, a soli due punti dall’argento. Nelle sedici prove Montanari ha conquistato anche una vittoria.

Buoni segnali anche dagli altri giovani del club. Nell’iQFOiL Juniores Alessandro La Sala ha terminato undicesimo e Alistair Boccanegra tredicesimo, con un terzo posto di manche, mentre nell’iQFOiL Youth Davide Gabriele Villa ha chiuso undicesimo.

Nel Techno 293 Under 13, Lorenzo Innocenti ha sfiorato il podio con il quarto posto e una vittoria parziale, seguito da Filippo Margotti, quinto e anche lui vincitore di una prova. In gara anche Matteo Malefora Martinez. Nell’Under 15 Filippo Verità ha concluso settimo, con un secondo e un terzo posto tra i migliori parziali; presenti anche Eleni Acqua e Simone Ragazzini.

«Diversi atleti hanno dimostrato attraverso i singoli parziali di avere velocità e capacità per competere nelle posizioni migliori. Il prossimo passaggio sarà riuscire a mantenere questo livello con maggiore continuità lungo tutte le prove e nelle differenti condizioni incontrate durante le giornate di regata», commenta Roberto Pierani, coach dell’Adriatico Wind Club.

Soddisfazione anche per l’organizzazione, curata dall’Adriatico Wind Club insieme al Circolo Velico Ravennate, con il coinvolgimento di volontari, Consiglio direttivo, enti comunali, autorità portuali, soggetti istituzionali, sponsor e partner, tra cui CAMST.