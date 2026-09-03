Da 35 a 3.500 dipendenti: la favola di Bartolotti e degli 80 anni di Micoperi, tra sfide, successi e difficoltà. E per festeggiare due concerti gratuiti nella pineta

Silvio Bartolotti

C’è una fiammella che Silvio Bartolotti ricorda da quando era bambino. La vedeva in lontananza, quando dalla campagna del lughese lo portavano a fare il bagno al fiume. Era quella della grande raffineria Sarom, in via Trieste, a Ravenna. Per un bambino sembrava un luogo lontanissimo, quasi irraggiungibile. «Chissà se ci arriverò mai», pensava.

Ci è arrivato. E non soltanto ci è arrivato: proprio lì, in quel luogo che allora guardava da lontano, oggi c’è la casa di Micoperi. Una sede immersa nel verde, con le aiuole curate, il prato e soprattutto la grande Pineta di San Giovanni alle spalle. È qui che Micoperi ha scelto di festeggiare i suoi 80 anni, aprendo per due serate le porte, di quella che Bartolotti considera a tutti gli effetti la casa dell’azienda, alla città.

Prima, però, c’è una storia da raccontare. Una storia che Bartolotti ama ripercorrere e che nelle sue parole diventa «una favola». Due numeri bastano forse più di molti discorsi: 35 dipendenti all’inizio della sua avventura, 3.500 oggi.

Micoperi nasce nel 1946 come azienda specializzata nel recupero di relitti navali. Un’impresa figlia dell’Italia del dopoguerra, costruita sulle competenze di tecnici, palombari e dirigenti che avevano maturato esperienze durissime durante la Seconda guerra mondiale. Nel corso dei decenni arrivano imprese destinate a segnare la storia dell’azienda: dal recupero dell’incrociatore Trieste alla bonifica del Canale di Suez, fino allo sviluppo delle tecnologie per lavorare in alta profondità e alla progressiva trasformazione in una realtà internazionale dell’ingegneria offshore.

Poi arriva la crisi del settore petrolifero e, negli anni Novanta, Micoperi attraversa una fase difficilissima. È in quel momento che entra in scena Bartolotti.

All’epoca aveva una ditta di verniciatura industriale e, durante un periodo di lavoro a Ortona, si trova quasi casualmente a conoscere la realtà di Micoperi. L’azienda è in cattive acque, ma la sua storia e soprattutto le sue potenzialità lo convincono che vale la pena tentare. “Una scommessa con me stesso”, la definisce oggi. La scommessa va a buon fine e Bartolotti rileva l’azienda nel 1996. I dipendenti sono 35. Da lì comincia una nuova storia.

“Sono stato fortunato, ma ci è voluta anche tanta volontà”, racconta. Una storia fatta di risultati straordinari, ma anche di periodi difficili. “Negli ultimi dodici anni abbiamo attraversato momenti molto complicati a causa della crisi del settore. Siamo passati da mezzo miliardo a 20 miliardi di fatturato», ricorda, sottolineando però soprattutto una scelta che considera parte integrante della filosofia dell’azienda: «Non ho mai licenziato nessuno, anche quando tutti mi consigliavano di farlo». Perché, nella sua visione, la forza di Micoperi non sta soltanto nelle navi, nelle tecnologie o nelle grandi opere. Sta nelle persone. “Abbiamo maestranze formate, solide e solidali. È questa la nostra forza”.

È la squadra, dunque, il filo che lega gli 80 anni di Micoperi: dagli uomini che affrontavano le prime operazioni di recupero dei relitti ai tecnici, ingegneri, comandanti, operatori e sommozzatori che oggi lavorano nei grandi progetti marittimi internazionali. Piattaforme e rigassificatori, condotte sottomarine, porti e terminali, interventi in alto fondale e decommissioning. Fino all’impresa che più di tutte è entrata nell’immaginario collettivo: il recupero della Costa Concordia, al largo dell’Isola del Giglio, un’operazione che sembrava impossibile.

Ma nella storia che Bartolotti racconta c’è anche un altro tratto, più personale: l’idea che il successo debba avere una ricaduta sugli altri. “Mi piace essere d’aiuto agli altri, sono fatto così”, dice. Un esempio è la sede di Ortona, che durante la pandemia venne messa a disposizione per la campagna vaccinale contro il Covid, consentendo di vaccinare oltre 100mila persone.

E ora è Ravenna a entrare nella festa. La Pineta di San Giovanni, alle spalle della sede di via Trieste 279, tornerà infatti ad accogliere il pubblico in occasione degli 80 anni di Micoperi. Non è un luogo scelto casualmente. È quel pezzo di città che Bartolotti custodisce e che per due sere diventerà un teatro naturale aperto alla cittadinanza.

Sabato 12 settembre, alle 19.30, sarà Nicola Piovani a dirigere al pianoforte il suo Viaggi di Ulisse, racconto in musica ispirato alle peripezie dell’eroe greco. Un omaggio al mare e anche a Dante, che incontra Ulisse nel XXVI canto dell’Inferno, proprio nel periodo del Settembre Dantesco.

Il giorno successivo, domenica 13 settembre, sarà invece La Corelli, diretta da Jacopo Rivani, a rendere omaggio a Ennio Morricone, attraversando alcune delle colonne sonore più amate del compositore, dalla Trilogia del dollaro a Nuovo Cinema Paradiso, C’era una volta in America e Metti una sera a cena. Voce solista Federica Livi.

I due appuntamenti sono gratuiti e aperti alla cittadinanza, su prenotazione, e realizzati in collaborazione con Fondazione Ravenna Manifestazioni e Teatro Alighieri. Le porte di Micoperi si apriranno alle 17.30, dando al pubblico la possibilità di visitare la Pineta prima dei concerti. ( Info e prenotazioni: Biglietteria del Teatro Alighieri | tel. 0544 249244 – www.teatroalighieri.org In caso di pioggia, i concerti saranno ospitati al Teatro Alighieri)

È un modo particolare di festeggiare un anniversario industriale. Ma forse è proprio questo il senso che Bartolotti vuole dare agli 80 anni di Micoperi: aprire la casa dell’azienda alla città.

Quella stessa città che un bambino, tanti anni fa, guardava da lontano dalla campagna lughese, vedendo in lontananza una piccola fiammella e chiedendosi se un giorno sarebbe riuscito ad arrivare fin lì. Quella fiammella è diventata una grande azienda internazionale. E per due sere, nella sua pineta, la casa di Micoperi sarà anche la casa di Ravenna.