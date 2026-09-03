Il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Londra in visita ai Musei Byron e del Risorgimento di Ravenna

Il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Londra, Francesco Bongarrà, ha visitato oggi i Musei Byron e del Risorgimento di Ravenna. Ad accompagnarlo nel percorso espositivo sono stati la Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Mirella Falconi Mazzotti, e il Sindaco Alessandro Barattoni.

Bongarrà ha espresso un forte apprezzamento per la struttura, sottolineando sia il valore dei cimeli e delle collezioni esposte, sia l’efficacia del percorso multimediale, considerato per inclusività e modernità tra i più rilevanti a livello internazionale. Il Direttore – ex giornalista del Times e dell’Ansa, nonché attuale ambasciatore di San Marino – aveva già avuto modo di approfondire la conoscenza del polo museale ravennate sia per motivi professionali, sia per aver ospitato nella sede dell’Istituto a Belgrave Square, a Londra, due eventi dedicati a Lord Byron e ai Musei della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Nello specifico, lo scorso gennaio l’Istituto di Londra ha fatto da cornice alla conferenza “Byron: Love, Landscape, Poetry and History in the City of Mosaics” (“Byron: Amore, Paesaggio, Poesia e Storia nella Città dei Mosaici”), organizzata in occasione del primo anno di apertura dei Musei Byron e del Risorgimento. All’incontro, che ha registrato una significativa partecipazione di autorità e giornalisti britannici, hanno preso parte la Presidente Mirella Falconi Mazzotti, il Presidente dell’Italian Byron Society Ernesto Giuseppe Alfieri e l’Assessore alla Cultura del Comune di Ravenna Fabio Sbaraglia. Il fulcro dell’evento è stato il confronto scientifico tra i due vicepresidenti dell’Italian Byron Society, Diego Saglia e Gregory Dowling.