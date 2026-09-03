La Caritas raccoglie materiale per il ritorno a scuola a Faenza, Bagnacavallo, Brisighella e Modigliana

Prosegue fino al 18 settembre“Tutti pronti per il primo giorno di scuola”, la raccolta solidale di materiale scolastico promossa dalla Caritas Diocesana di Faenza-Modigliana per sostenere bambini, ragazzi e famiglie del territorio che si trovano in una situazione di fragilità economica. L’iniziativa coinvolge Faenza, Bagnacavallo, Brisighella e Modigliana e punta a garantire a ogni alunno e studente il necessario per affrontare l’inizio del nuovo anno scolastico con dignità e serenità.

La cittadinanza è invitata a contribuire donando materiale utile per comporre i kit destinati alle famiglie. In particolare, servono zaini o sacche, astucci, quaderni, matite, penne, colori, righelli e altri articoli per la scuola. A chi partecipa viene proposto anche di aggiungere un biglietto personalizzato di buon augurio per il bambino o il ragazzo che riceverà il materiale.

La raccolta terminerà venerdì 18 settembre e sono numerosi i punti ai quali è possibile rivolgersi nei diversi territori della Diocesi.

A Faenza il punto di raccolta principale è il Centro di Ascolto Caritas di via Ugolino d’Azzo Ubaldini 7, aperto il martedì dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 18.30 e il mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni è disponibile il numero 0546 680061.

Sempre a Faenza è possibile consegnare il materiale anche attraverso la Caritas San Francesco, contattando il numero 324 9821458, e la Caritas San Marco, al numero 328 3828589.

La campagna coinvolge anche Bagnacavallo, dove la Caritas raccoglie le donazioni nella sede di via C. Battisti 15, il martedì dalle 9.30 alle 11 e il venerdì dalle 15.30 alle 17.30. Un ulteriore punto di raccolta è il Mercatino della Caritas “Lazarus restyle” di via Mazzini 33, aperto il sabato dalle 8 alle 12.30.

A Brisighella, attraverso la Caritas del Monticino, il materiale scolastico può essere lasciato in chiesa, alla Caritas oppure alla cartolibreria “La Pergamena”.