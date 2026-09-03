Laura Pausini, dopo il raduno di Ravenna arriva il nuovo singolo. A ottobre riparte il tour

«È una delle primissime canzoni che ho preparato per questo disco – racconta Laura Pausini – e ho tenuto volutamente nascosta fino ad ora perché accompagnasse il mio tour italiano ed europeo. Sono una grandissima fan di Raf e della sua musica, il primo concerto della mia vita è stato il suo, e non potrò mai dimenticarlo, come non dimentico il momento in cui lui ha duettato con me nel mio primo disco, è stato un sogno e ancora ne sono grata».