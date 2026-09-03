musica|
Laura Pausini, dopo il raduno di Ravenna arriva il nuovo singolo. A ottobre riparte il tour
Laura Pausini torna con un nuovo singolo e si prepara a riportare il suo show nei palazzetti italiani ed europei. Venerdì 4 settembre esce in radio e su tutte le piattaforme digitali “Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è”, reinterpretazione del brano pubblicato da Raf nel 1991, scelta dalla cantante romagnola per accompagnare la nuova fase del suo World Tour 2026/2027, che ripartirà il 1° ottobre.
Scritta da Raffaele Riefoli e Beppe Dati, la canzone è stata riarrangiata da Paolo Carta ed entrerà nella versione digitale di “Io Canto 2”, l’album pubblicato lo scorso 6 febbraio per Warner Records / Warner Music Italy.
«È una delle primissime canzoni che ho preparato per questo disco – racconta Laura Pausini – e ho tenuto volutamente nascosta fino ad ora perché accompagnasse il mio tour italiano ed europeo. Sono una grandissima fan di Raf e della sua musica, il primo concerto della mia vita è stato il suo, e non potrò mai dimenticarlo, come non dimentico il momento in cui lui ha duettato con me nel mio primo disco, è stato un sogno e ancora ne sono grata».
Ad accompagnare il singolo è un videoclip diretto da Gaetano Morbioli e girato a Toronto, in cui Laura Pausini appare con grandi ali di piume bianche, realizzate da una costumista canadese.
L’uscita arriva a pochi giorni da un appuntamento particolarmente legato a Ravenna. Il 30 agosto il Pala De André ha infatti ospitato il ventunesimo raduno del Laura Pausini Official Fanclub, con oltre 3mila iscritti arrivati da tutto il mondo per lo “Sneak Peek Fan Club Party”. Durante l’incontro l’artista ha proposto in anteprima l’intera scaletta della leg europea del tour e ha fatto ascoltare dal vivo, a sorpresa, anche il nuovo singolo.
Prima della partenza del tour, la cantante sarà inoltre protagonista il 6 settembre a Monza, come headliner del Gran Premio di Formula 1. Il World Tour 2026/2027 riprenderà invece il 1° ottobre, toccando i palazzetti delle principali città italiane ed europee e proseguendo fino alla fine del 2027. L’undicesima tournée mondiale della cantante ha già raggiunto, secondo i dati diffusi, 450mila biglietti venduti, con numerose date sold out.