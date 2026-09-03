Negozi di vicinato, Confesercenti raccoglie firme nel centro storico di Ravenna

Confesercenti porta nel centro storico di Ravenna la raccolta firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare sulla rigenerazione urbana e sul sostegno alle imprese di prossimità. Venerdì 4 settembre, dalle 9.30 alle 12, il personale dell’associazione farà porta a porta tra gli esercenti del centro ravennate per illustrare l’iniziativa e raccogliere le sottoscrizioni.

Ad accompagnare Confesercenti sarà l’ assessore Giancarlo Schiano , a conferma del sostegno dell’Amministrazione comunale di Ravenna alla proposta, che ha già ottenuto anche il voto unanime del Consiglio comunale.

Al centro del progetto di legge c’è l’istituzione delle Zone Economiche Speciali di Prossimità (ZES-Pro) nei centri storici e lungo gli assi commerciali di borghi, paesi e città. L’obiettivo è introdurre un regime fiscale, burocratico e amministrativo agevolato per favorire sia l’insediamento sia la permanenza dei negozi di vicinato.