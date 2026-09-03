Negozi di vicinato, Confesercenti raccoglie firme nel centro storico di Ravenna
Confesercenti porta nel centro storico di Ravenna la raccolta firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare sulla rigenerazione urbana e sul sostegno alle imprese di prossimità.Venerdì 4 settembre, dalle 9.30 alle 12, il personale dell’associazione farà porta a porta tra gli esercenti del centro ravennate per illustrare l’iniziativa e raccogliere le sottoscrizioni.
Ad accompagnare Confesercenti sarà l’assessore Giancarlo Schiano, a conferma del sostegno dell’Amministrazione comunale di Ravenna alla proposta, che ha già ottenuto anche il voto unanime del Consiglio comunale.
Al centro del progetto di legge c’è l’istituzione delle Zone Economiche Speciali di Prossimità (ZES-Pro) nei centri storici e lungo gli assi commerciali di borghi, paesi e città. L’obiettivo è introdurre un regime fiscale, burocratico e amministrativo agevolato per favorire sia l’insediamento sia la permanenza dei negozi di vicinato.
La proposta prevede inoltre la creazione di un fondo di sostegno per le attività di prossimità, da finanziare attraverso una tassazione più equa delle grandi piattaforme online. Confesercenti sottolinea infatti che, nonostante le rispettive dimensioni, queste ultime pagano in Italia quasi venti volte meno tasse rispetto agli esercenti considerati in forma aggregata.
Tra le misure previste figura anche l’istituzione di un Osservatorio nazionale, chiamato a monitorare la situazione del commercio di prossimità e a programmare gli interventi rivolti a un comparto che l’associazione descrive come in forte crisi.
La mobilitazione proseguirà anche nelle giornate successive. Sabato 5 settembre Confesercenti sarà in via Barbiani, all’angolo con via Cavour, a Ravenna, mentre giovedì 10 settembre sarà in piazza Costa per la giornata nazionale di mobilitazione sulla proposta di legge.
La proposta può essere sottoscritta anche online attraverso il sito di Confesercenti Nazionale.