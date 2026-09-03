Omicidio di Nicola Musiani a Pinarella, arrestato un minorenne: è il quinto giovane coinvolto nell’inchiesta

C’è un quinto arresto nell’inchiesta sull’omicidio di Nicola Musiani, morto dopo il brutale pestaggio subito nella notte del 19 luglio a Pinarella di Cervia. Nella mattinata di oggi, giovedì 3 settembre, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ravenna hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un minorenne residente nella provincia di Forlì-Cesena, ritenuto uno dei presunti autori dell’omicidio.

Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, che ha coordinato le attività investigative riguardanti il ragazzo. Il minorenne è stato rintracciato nella propria abitazione e, terminate le formalità, accompagnato all’Istituto Penale Minorile di Bologna.

L’arresto rappresenta un nuovo sviluppo di un’indagine che aveva già portato, all’inizio di agosto, al fermo di quattro giovani del Forlivese, di età compresa tra i 19 e i 23 anni, successivamente rimasti in carcere dopo la convalida dei provvedimenti. Tre, durante l’udienza, avevano ammesso di essere stati presenti la notte dell’aggressione, negando però di avere colpito Musiani; il quarto si era avvalso della facoltà di non rispondere.

Il pestaggio nella notte del 19 luglio

Nicola Musiani, 54enne di Pinarella, era stato aggredito e picchiato nella notte del 19 luglio nei pressi di una discoteca. Ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena, era morto tre giorni dopo, il 22 luglio.

Le indagini dei Carabinieri si sono sviluppate attraverso una consistente mole di materiale: filmati delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private, testimonianze, intercettazioni telefoniche e ambientali e servizi di pedinamento. Tra le immagini acquisite figurano anche quelle registrate dalla dash cam di un camion e alcuni video realizzati da persone che quella notte si trovavano sul posto, compreso un filmato girato con un telefono cellulare da una ragazza presente nel parcheggio.