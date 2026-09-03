Ravenna, ultimi appuntamenti con “Mosaico di Notte” e le “Visioni di Eterno” al Mausoleo di Teodorico

Si avviano alla conclusione due delle iniziative che hanno animato le serate estive tra i monumenti e i luoghi d’arte di Ravenna. Venerdì 4 settembre sono in programma gli ultimi appuntamenti di “Mosaico di Notte”, mentre fino a domenica 6 settembre proseguono al Mausoleo di Teodorico le videoproiezioni di “Visioni di Eterno – Re Teodorico”, inserite nelle celebrazioni per i 1500 anni dalla morte del sovrano.

Ultima serata di “Mosaico di Notte”

Venerdì 4 settembre la Basilica di San Vitale e il Mausoleo di Galla Placidia saranno aperti dalle 21 alle 23, con il consueto biglietto cumulativo. La serata prevede anche un percorso guidato di 45 minuti nei due monumenti, disponibile sia in italiano sia in inglese.

Dalle 22, all’interno di San Vitale, è inoltre prevista in alcune serate la rassegna musicale “Mosaici di note… di notte”, curata dal Conservatorio statale Giuseppe Verdi di Ravenna.

Confermato anche l’appuntamento al MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna, dove dalle 18 alle 20.30 sarà possibile partecipare alla visita alla Collezione dei mosaici moderni e contemporanei, seguita da un aperitivo offerto dal Mar Art Caffè Garden Bistrot. Per le visite guidate è obbligatoria la prenotazione.

“Mosaico di Notte” è realizzato dal servizio Turismo del Comune di Ravenna con la collaborazione dell’Opera di Religione della Diocesi di Ravenna, del Ministero della Cultura – Musei nazionali di Ravenna, della Fondazione RavennAntica, della Biblioteca Classense, del MAR e dei Musei Byron e del Risorgimento della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

“Visioni di Eterno” fino al 6 settembre

Ultimo fine settimana anche per “Visioni di Eterno – Re Teodorico”, il progetto che ogni sera, dalle 21 alle 23, trasforma il Mausoleo di Teodorico attraverso videoproiezioni architetturali, immagini, luce e suono. Ideato dall’artista Andrea Bernabini, il videomapping fa emergere sulla pietra d’Istria elmi, corone, armature, croci gemmate, mosaici e figure guerriere, costruendo un racconto dedicato alla figura e all’eredità di Teodorico.

L’ingresso è con il normale biglietto del Mausoleo, mentre domenica 6 settembre sarà gratuito per l’intera giornata.

Sempre domenica, alle 17.30, è in programma una visita guidata inclusiva al Mausoleo, con dispositivi tattili cognitivi e interpretariato in Lingua dei Segni Italiana. L’iniziativa, realizzata dal Comune di Ravenna insieme all’ENS – Ente Nazionale Sordi di Ravenna, è pensata per favorire la partecipazione delle persone con disabilità cognitive e sensoriali.

Le celebrazioni teodoriciane proseguono anche in altri luoghi della città. Fino all’8 settembre la Via Zirardini Open-Air Gallery ospita gratuitamente la mostra fotografica “Visioni di Eterno – Teodorico il Grande”, con le immagini di NEO Project dedicate al videomapping. Fino al 10 settembre, alla Pallavicini 22 Art Gallery, è invece visitabile “16 possibili usi del Mausoleo”, fumetto d’autore di Giuseppe Palumbo, vincitore del concorso del Ministero della Cultura “Fumetti nei Musei” e presentato in una mostra curata da CARP Associazione di promozione sociale.