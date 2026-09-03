Retake Ravenna ascolta i cittadini: un weekend per proporre nuove azioni nei quartieri

Un luogo da valorizzare, un angolo della città che avrebbe bisogno di maggiore cura, un piccolo progetto per rendere il proprio quartiere più accogliente. Sabato 5 e domenica 6 settembre Retake Ravenna porta in piazza San Francesco uno spazio di ascolto aperto ai cittadini, con l’obiettivo di raccogliere idee e desideri che possano trasformarsi in future azioni concrete sul territorio.

L’iniziativa si chiama “2 minuti per il tuo quartiere” e si svolgerà in entrambe le giornate dalle 10 alle 18. Retake Ravenna sarà ospite dell’associazione culturale LoSpaziod’Arte, nell’ambito di “Crea e Reinventa”, con uno stand pensato soprattutto come punto di incontro e confronto.