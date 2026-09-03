Retake Ravenna ascolta i cittadini: un weekend per proporre nuove azioni nei quartieri
Un luogo da valorizzare, un angolo della città che avrebbe bisogno di maggiore cura, un piccolo progetto per rendere il proprio quartiere più accogliente. Sabato 5 e domenica 6 settembre Retake Ravenna porta in piazza San Francesco uno spazio di ascolto aperto ai cittadini, con l’obiettivo di raccogliere idee e desideri che possano trasformarsi in future azioni concrete sul territorio.
L’iniziativa si chiama “2 minuti per il tuo quartiere” e si svolgerà in entrambe le giornate dalle 10 alle 18. Retake Ravenna sarà ospite dell’associazione culturale LoSpaziod’Arte, nell’ambito di “Crea e Reinventa”, con uno stand pensato soprattutto come punto di incontro e confronto.
I volontari inviteranno cittadini e visitatori a dedicare qualche minuto al proprio quartiere: potranno segnalare uno spazio che vorrebbero vedere più pulito, accogliente o valorizzato, indicare un luogo al quale sono particolarmente legati oppure avanzare una proposta per migliorare concretamente gli spazi vissuti ogni giorno.
L’appuntamento sarà anche l’occasione per conoscere l’attività di Retake, movimento presente in tutta Italia che promuove la cura condivisa dei beni comuni attraverso la partecipazione diretta dei cittadini e iniziative di rigenerazione urbana.