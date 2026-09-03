San Pancrazio, più controlli e nuove telecamere: prosegue il progetto per la sicurezza della frazione di Russi

Si rafforzano a San Pancrazio di Russi gli interventi per la sicurezza e la vivibilità degli spazi pubblici previsti dal progetto comunale “San Pancrazio Sicura – Spazi vivi per una comunità attiva”. Tra le novità già entrate in funzione ci sono quattro telecamere al parco Silvestroni e nel parcheggio adiacente e un servizio supplementare di vigilanza, mentre proseguono le attività gratuite rivolte a bambini e ragazzi.

Il progetto, cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito dell’Accordo di programma previsto dalla legge regionale 24/2003, punta a intervenire contemporaneamente sulla sicurezza, sulla riqualificazione degli spazi e sulla partecipazione della comunità.

Da agosto è stato potenziato il servizio di pattugliamento, che interessa sette aree pubbliche della frazione tra parchi, parcheggi e vie di collegamento. Fino alla riapertura delle scuole, il venerdì, il sabato, la domenica e nei festivi una pattuglia dedicata effettua una ronda dalle 22 alle 6. Negli altri giorni è previsto invece un passaggio ispettivo aggiuntivo rispetto al servizio di vigilanza già attivo. L’obiettivo è prevenire vandalismi e fenomeni di criminalità, con particolare attenzione al periodo estivo.

Sempre ad agosto sono entrate in funzione quattro nuove telecamere al parco Silvestroni e nel relativo parcheggio. È stato inoltre completato il potenziamento dell’illuminazione nello stesso parco e nel vicino parco Miserocchi di via Zama.

Sul fronte della vivibilità, continuano le iniziative ludiche gratuite avviate in primavera, con giochi di gruppo, laboratori artistici, giochi di società e di ruolo. Gli appuntamenti coinvolgono mediamente una quindicina di bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni, oltre ad alcuni genitori. Durante le giornate più calde sono state organizzate anche iniziative serali, tra cui il cinema al parco. A inizio settembre ripartiranno inoltre, dopo la pausa di agosto, le attività gratuite di parkour e dodgeball, che insieme alle altre proposte proseguiranno fino alla fine del mese.

Nei mesi scorsi sono stati realizzati anche diversi lavori di riqualificazione: manutenzione dei giochi del parco Silvestroni con l’installazione di un nuovo trenino e di un’altalena a cesto, sistemazione delle panchine del parco 2 Giugno, rinnovo della recinzione e delle reti del campetto da calcio del Silvestroni e manutenzione della tribuna del campo sportivo “Danilo Neri”.