Stabilimento balneare chiude senza preavviso a Cervia. Disagi per clienti e turisti. Interviene la Cooperativa Bagnini

Uno stabilimento balneare sul lungomare di Cervia avrebbe chiuso improvvisamente i battenti, in anticipo rispetto alla fine della stagione e senza preavviso, lasciando in difficoltà anche clienti e turisti che avevano già pagato servizi di spiaggia e abbonamenti. La vicenda è emersa nella giornata di oggi, giovedì 3 settembre, attraverso la segnalazione di alcuni clienti comparsa in un post su Facebook, successivamente rimosso. A quanto si apprende, lo stabilimento interessato dovrebbe essere il Miluna 209.

I contorni dell’accaduto sono ancora da chiarire. Dalle segnalazioni circolate nelle ultime ore emergerebbe anche un possibile intervento delle forze dell’ordine, ma su questo aspetto al momento non risultano ulteriori elementi. Ciò che appare certo è invece la chiusura anticipata dell’attività, tanto che sulla vicenda è intervenuta la Cooperativa Bagnini di Cervia, annunciando una soluzione per evitare che a pagare le conseguenze della situazione siano i turisti.

La Cooperativa comunica infatti che i clienti che avevano già pagato i servizi di spiaggia e gli abbonamenti potranno essere ospitati in altri stabilimenti del lungomare di Cervia, con i relativi costi a carico della Cooperativa stessa. Gli interessati possono rivolgersi agli uffici al numero 0544 72011 per ricevere le informazioni necessarie.

La Cooperativa precisa inoltre che la chiusura anticipata dell’attività è vietata dall’ordinanza balneare regionale vigente, pur lasciando aperta la possibilità che alla base della decisione dei gestori possa esserci stata «un’errata valutazione o una non corretta conoscenza degli obblighi previsti dalla normativa vigente». Da qui l’auspicio che la decisione venga riconsiderata e che lo stabilimento possa riaprire al più presto.

Nel frattempo saranno comunque garantiti i servizi essenziali sul tratto di costa interessato: la Cooperativa assicura infatti che continueranno il servizio di salvataggio e la pulizia della battigia.

Un’altra precisazione riguarda le responsabilità sulla decisione. Secondo quanto comunicato dalla Cooperativa Bagnini, la chiusura è stata disposta dai gestori dello stabilimento e non dal concessionario del bagno. Gli stessi gestori, viene specificato, non sono soci della Cooperativa, che dichiara di non intrattenere con loro alcun rapporto.