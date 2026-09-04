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Al via a Russi “Walk & Box”: la sanità di prossimità scende in strada con le camminate di comunità
Ha preso il via lo scorso 2 settembre a San Pancrazio, con la partecipazione di circa quaranta persone, l’iniziativa “Walk & Box – Passi di Comunità: cammina, conosci, condividi!”, promossa nell’ambito del Tavolo di Comunità di Russi da AUSL della Romagna, Comune di Russi e VolontaRomagna all’interno del programma Casa Community Lab.
L’iniziativa combina due azioni fondamentali: promuovere camminate di gruppo per riscoprire i luoghi della vita quotidiana e, contemporaneamente, individuare e attivare i cosiddetti Punti di Comunità. Si tratta di spazi informali di riferimento (come attività commerciali, sedi associative o luoghi di ritrovo) all’interno dei quali vengono collocati questionari cartacei e muniti di QR code. Attraverso questo strumento, residenti e frequentatori possono inviare idee, proposte e segnalazioni per descrivere come vivono il tema della salute e del benessere nel proprio contesto locale.
I moduli sono accessibili anche a chi non prende parte direttamente alle passeggiate ed è possibile compilare il questionario online tramite la piattaforma dedicata: Questionario Walk & Box.
Il calendario dei prossimi appuntamenti
Dopo l’avvio a San Pancrazio, il programma delle camminate prosegue nel corso del mese di settembre con due tappe nel capoluogo:
- 23 settembre – Russi: partenza dalla Casa della Comunità “Maccabelli”, itinerario attraverso i servizi e le associazioni locali e conclusione presso il Podere Ortinsieme.
- 30 settembre – Russi: partenza dalle scuole medie “A. Baccarini”, con tappe presso la Biblioteca, l’H2Officina (ex Lavatoio) e il Centro per le Famiglie, con arrivo alla Rocca.
La data inizialmente prevista per la frazione di Godo (9 settembre) è stata riprogrammata per il mese di ottobre.
Una rete diffusa tra enti e associazioni
L’iniziativa vede la collaborazione di una ricca rete di soggetti del territorio: SPI-CGIL, FNP CISL Romagna, Pubblica Assistenza Città di Russi, Centro Sociale Porta Nova, Circolo Operaio San Pancrazio APS, Caritas Parrocchia Sant’Apollinare, Cooperativa Sociale La Pieve, Podere Ortinsieme, Istituto Comprensivo Statale A. Baccarini, Associazione Iki Guys e Centro per le Famiglie di Ravenna, Russi e Cervia. L’obiettivo condiviso è superare i confini fisici della Casa della Comunità per incontrare la popolazione nei luoghi della quotidianità.
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’organizzazione al numero 334 6705941 (attivo anche via WhatsApp) o tramite e-mail all’indirizzo promosalute.ra@auslromagna.it.