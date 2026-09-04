Al via a Russi “Walk & Box”: la sanità di prossimità scende in strada con le camminate di comunità

Ha preso il via lo scorso 2 settembre a San Pancrazio, con la partecipazione di circa quaranta persone, l’iniziativa “Walk & Box – Passi di Comunità: cammina, conosci, condividi!” , promossa nell’ambito del Tavolo di Comunità di Russi da AUSL della Romagna, Comune di Russi e VolontaRomagna all’interno del programma Casa Community Lab.

L’iniziativa combina due azioni fondamentali: promuovere camminate di gruppo per riscoprire i luoghi della vita quotidiana e, contemporaneamente, individuare e attivare i cosiddetti Punti di Comunità. Si tratta di spazi informali di riferimento (come attività commerciali, sedi associative o luoghi di ritrovo) all’interno dei quali vengono collocati questionari cartacei e muniti di QR code. Attraverso questo strumento, residenti e frequentatori possono inviare idee, proposte e segnalazioni per descrivere come vivono il tema della salute e del benessere nel proprio contesto locale.