Alla Festa dell’Unità di Ravenna venerdì 4 settembre il confronto tra le forze del centrosinistra. Poi Susanna Camusso con l’Anpi

Politica, lavoro, diritti delle donne e memoria della Resistenza saranno al centro della giornata di venerdì 4 settembre alla Festa dell’Unità di Ravenna. Nella sede di via Pag, con ingresso da via Trieste o dalla Darsena di città, il programma propone due incontri politici a partire dalle 19, seguiti in serata dalla musica di Tonino 3000.

Il primo appuntamento, alle 19 nello spazio incontri, è “Costruire l’alternativa”, confronto che riunirà attorno allo stesso tavolo le diverse forze politiche del centrosinistra. Parteciperanno Luigi Tosiani, segretario regionale del Partito Democratico; Stefano Mazzetti di Italia Viva; Marco Croatti del Movimento 5 Stelle; Fortunato Stramandinoli di Sinistra Italiana; Sara Londrillo dei Verdi e Francesco Bragagni del Partito Socialista Italiano.

A introdurre l’incontro sarà Nicola Dalmonte, segretario provinciale del PD di Ravenna, mentre il coordinamento sarà affidato a Lorenzo Margotti, segretario comunale del PD e coordinatore della segreteria regionale.

Alle 21 sarà la volta di “Libere sempre. Donne, lavoro e democrazia dalla Resistenza a oggi”, iniziativa promossa dall’ANPI Provinciale di Ravenna che parte dalla storia delle conquiste femminili per interrogare le disuguaglianze ancora presenti nel lavoro e nella società. Il filo conduttore è racchiuso in una frase pronunciata alcuni anni fa da Susanna Camusso durante un’iniziativa dell’ANPI di Bagnacavallo: «La libertà delle donne è il metro della democrazia».

Il confronto prenderà le mosse dal ruolo delle donne nella Resistenza, andando oltre l’immagine della sola “staffetta”, per arrivare alla conquista del voto nel 1946 e ai diritti sanciti dalla Costituzione. Da qui lo sguardo si sposterà sull’oggi e sulla distanza che ancora separa l’uguaglianza formale da quella sostanziale: differenze nelle retribuzioni complessive, accesso alle carriere, ricorso al part-time, continuità lavorativa, distribuzione del lavoro di cura e autonomia economica.

Una parte dell’incontro sarà dedicata in particolare alla situazione delle donne nel mercato del lavoro ravennate, attraverso i dati raccolti ed elaborati dall’Osservatorio statistico per la parità di genere della provincia di Ravenna, al quale partecipa anche la CGIL e che opera in raccordo con il Tavolo lavoro, conciliazione e salute delle donne. I dati INPS, ISTAT e delle altre fonti istituzionali serviranno a leggere i divari ancora esistenti sul territorio.

Il dibattito toccherà inoltre le politiche del Governo, il rapporto tra rappresentanza femminile e politiche per l’uguaglianza e il ruolo degli uomini nel contrasto alle disparità, a partire dalla condivisione del lavoro di cura, dei congedi e delle responsabilità familiari.

Dopo i saluti di Eleonora Proni, consigliera dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, interverranno Giuseppe Masetti, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Ravenna e provincia; Sara Errani, componente della segreteria della CGIL Ravenna con delega alle pari opportunità; e Susanna Camusso, senatrice del PD e componente della Commissione Lavoro del Senato. Modererà Valentina Giunta, vicepresidente dell’ANPI Provinciale di Ravenna. Ad aprire la serata sarà la proiezione del video “Libere sempre” del Coordinamento nazionale donne ANPI.

Spazio anche alla musica. Alle 21 sul palco degli spettacoli salirà Tonino 3000, che nel corso dell’estate è stato protagonista di numerosi appuntamenti sulla Riviera romagnola. Fondatore del collettivo Falafel Fazz Familia, costruisce il proprio live rielaborando frammenti di brani africani attraverso microfono, computer e tastiera laser.

Durante la serata saranno inoltre presenti società sportive, che avranno l’occasione di presentare attività e discipline, insieme agli espositori e al mercatino degli hobbisti. Restano attivi il ristorante, con piatti di carne, pesce e della tradizione romagnola, la friggitoria e il bar-caffetteria.