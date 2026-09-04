Ancisi (LpRa): “Rotatoria di Osteria, il cantiere arriva dopo l’ennesimo incidente”

Il 27 marzo 2026 la presidente della Provincia Palli ed il sindaco di Ravenna Barattoni, entrambi al vertice di amministrazioni locali di sinistra guidate dal PD, annunciarono alla stampa che, all’incrocio tra le vie Dismano e Standiana, era “in via di ultimazione il progetto esecutivo per la costruzione di una rotatoria nella frazione di Osteria”. Nessun’ombra di cantiere si era però manifestata fino al 2 settembre, quando è successo l’ennesimo duro scontro tra due auto, di cui una si è rovesciata su se stessa. Un uomo a bordo è finito in ospedale, pur senza gravi traumi. Da fine marzo, erano avvenuti altri due incidenti rilevanti, di cui un altro con cappottamento del veicolo, senza conseguenze rilevanti per gli occupanti.

Risale al 31 gennaio 2020 la lunga battaglia di Lista per Ravenna, portata nove volte in Consiglio comunale, avendo anche sostenuto a fine 2022 una petizione dei cittadini, affinché questo incrocio, fonte di una lunga serie di incidenti anche dolorosi e gravissimi, fosse messo in sicurezza. Nel novembre 2020 ci era stata data infatti assicurazione che la Provincia avrebbe sviluppato “un progetto di fattibilità che prevedeva una rotatoria eccentrica dal diametro esterno di 35 metri” . Ci scontrammo però col parere negativo della Giunta de Pascale, che il 13 settembre 2022, contestò la fattibilità di tale progetto, decidendo di “sospendere la progettazione”. La petizione convinse la Provincia a proseguire in questa direzione, portandola a termine in tempo per il suddetto comunicato Palli/Barattoni.

Abbiamo però continuato a monitorare gli sviluppi, tanto che il 15 giugno ottenemmo assicurazioni che la ditta affidataria dei lavori, Sacedil di Roma, avrebbe dato corso a questi lavori “appena completata la ciclabile lungo la Strada Provinciale n. 5” tra Roncalceci e Ghibullo. Il 16 giugno, recandoci sul posto, abbiamo saputo dagli operai che era rimasta da compiere solo l’asfaltatura del tracciato, per finire l’opera al massimo entro fine giugno.

Ci aspettavamo quindi che il cantiere si trasferisse ad Osteria ai primi di luglio, ma così non è stato. Il 16 luglio abbiamo però constatato che la ciclabile era finita e già aperta alla circolazione.

Raccogliendo quindi nuove informazioni, abbiamo saputo che la ditta appaltatrice era stata dirottata per un’urgenza su un cantiere delle Ferrovie di Stato. Quello per Osteria sarebbe potuto iniziare a fine luglio, dovendo però interromperlo per le successive ferie di agosto. Si era quindi deciso di montare il cantiere a fine agosto/primi di settembre, purtroppo non in tempo per impedire l’incidente del 2 settembre. Entro brevissimo, la rotatoria sarebbe attivata in modalità provvisoria, con i new jersey di plastica. L’ultimazione dei lavori è ora prevista entro dicembre.

La rotonda di Osteria era stata programmata per subito dopo la realizzazione della rotonda di San Zaccaria, sempre sulla via Dismano, che il 12 settembre 2025 è stata addirittura inaugurata. Ogni commento è superfluo.