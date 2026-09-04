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Biblioteca Trisi di Lugo, dal 7 settembre scatta l’orario invernale
Cambia da lunedì 7 settembre l’orario di apertura della biblioteca Fabrizio Trisi di Lugo, che con l’avvicinarsi dell’autunno passa alla programmazione invernale. La struttura resterà aperta tutte le mattine, compreso il sabato, e nei pomeriggi dal lunedì al venerdì.
Dal lunedì al venerdì la biblioteca sarà accessibile dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19, mentre il sabato l’apertura sarà limitata alla mattina, dalle 9 alle 12.30.
Orari differenti per la sezione ragazzi, che dal lunedì al venerdì sarà aperta dalle 14.30 alle 18.30 e il sabato dalle 9 alle 12.30.
Da martedì 8 settembre entra in vigore il nuovo orario anche alla biblioteca Giuliano Baioni di Voltana. La struttura sarà aperta il martedì dalle 14.30 alle 19, dal mercoledì al venerdì dalle 14.30 alle 18 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la biblioteca Trisi al numero 0545 299556, tramite WhatsApp al 339 5380983 oppure via mail all’indirizzo trisi@comune.lugo.ra.it.