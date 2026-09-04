Biblioteca Trisi di Lugo, dal 7 settembre scatta l’orario invernale

Cambia da lunedì 7 settembre l’orario di apertura della biblioteca Fabrizio Trisi di Lugo, che con l’avvicinarsi dell’autunno passa alla programmazione invernale. La struttura resterà aperta tutte le mattine, compreso il sabato, e nei pomeriggi dal lunedì al venerdì.

Dal lunedì al venerdì la biblioteca sarà accessibile dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19, mentre il sabato l’apertura sarà limitata alla mattina, dalle 9 alle 12.30.