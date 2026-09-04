Casse di espansione, il sindaco di Castel Bolognese sollecita gli enti: “Si acceleri anche su nuovi argini e manutenzioni”

Nella giornata di ieri, giovedì 3 settembre, la Regione Emilia-Romagna ha comunicato l’approvazione del progetto definitivo aggiornato relativo alle casse di espansione per la messa in sicurezza idraulica del territorio attraversato dal fiume Senio. Un passaggio chiave per l’iter dell’infrastruttura: l’obiettivo fissato dalle istituzioni è infatti quello di arrivare all’affidamento dei lavori entro la fine dell’anno, consentendo così l’apertura del cantiere per questa seconda fase nella prossima primavera.

L’intervento si inserisce in un percorso già avviato all’indomani degli eventi alluvionali del 2023, quando si era reso necessario realizzare in somma urgenza le opere per ripristinare la funzionalità dell’invaso. Quei lavori, conclusi all’inizio dell’anno, sono risultati coerenti con la sistemazione finale delle casse e costituiscono parte integrante del piano appena approvato.

Al centro del dibattito pubblico da diversi anni, la struttura riesce attualmente a invasare circa 2,5 milioni di metri cubi d’acqua. Per renderne il funzionamento pienamente efficace si renderanno tuttavia necessari ulteriori interventi: la nuova fase operativa prevede la riprofilatura delle aree di invaso, il rialzo e il rafforzamento degli argini di contenimento, oltre alla calibrazione delle soglie di presa e scarico. Modifiche che permetteranno di portare la capacità complessiva dell’opera a circa 3 milioni di metri cubi.

«È un’opera fondamentale per la sicurezza di Castel Bolognese e di tutti i territori a valle – dichiara il sindaco di Castel Bolognese Luca Della Godenza –, ma bisogna completarla in fretta e non è l’unico intervento necessario».

Il primo cittadino rimarca quindi come l’opera debba essere inserita in una pianificazione più ampia per la tutela del bacino idrico. «Occorre procedere anche con le nuove previsioni del PAI Po – aggiunge il sindaco –, a partire dal doppio sistema arginale previsto a monte di Castel Bolognese e dalla nuova classificazione delle arginature. Un insieme di opere che contribuirà a ridurre sensibilmente il rischio di nuove alluvioni lungo l’intera asta del Senio».

Accanto ai grandi interventi strutturali, Della Godenza sottolinea la necessità di non abbassare la guardia sulla cura quotidiana del corso d’acqua. «È inoltre fondamentale mantenere con continuità le manutenzioni ordinarie lungo la sinistra idraulica – conferma –. Interventi che dovrebbero partire nel prossimo mese e sui quali vigileremo affinché i tempi indicati siano rispettati».

«Sempre ad ottobre – fa sapere Della Godenza – organizzeremo un incontro pubblico con la Regione per illustrare gli interventi previsti e i tempi della loro realizzazione. Sarà un momento importante di informazione e confronto con la comunità».

«Auspichiamo che casse di espansione, i nuovi argini e le manutenzioni possano procedere insieme – conclude il sindaco –. Il cambiamento climatico ci pone davanti a eventi che fino a pochi anni fa consideravamo eccezionali e che oggi si verificano con frequenza e intensità crescenti. Pur non avendo, come amministrazione comunale, una competenza diretta sulla sicurezza idraulica, sollecitiamo agli enti competenti di intraprendere tutte le azioni necessarie alla mitigazione del rischio idraulico e quindi accelerare nella realizzazione delle opere di adattamento del territorio, che riducano il rischio idraulico e idrogeologico a cui sono esposte le nostre comunità».