Clima, ambiente e territorio: settembre di iniziative diffuse sul territorio ravennate sui temi del cambiamento climatico

Da domani, sabato 5 settembre, parte un calendario pieno di appuntamenti su clima, ambiente e territorio, promossi dal Comune di Ravenna nel contesto del CLAC – Centro Locale di Adattamento Climatico), gestito da CEAS – Centro educazione alla sostenibilità del Comune e dal Parco del Delta del Po Emilia-Romagna.

Un programma, spiegano dal Comune, “organizzato prima di tutto nell’area costiera e nelle frazioni che per prime vivono gli effetti del clima che cambia. Si inizia da Marina di Ravenna, dove alle 8 domani, 5 settembre, CESTHA guiderà una passeggiata alla scoperta dell’ecosistema delle dune. L’iscrizione è obbligatoria a questo link https://www.visitravenna.it/it/passeggiata-tra-le-dune-alla-scoperta-dellecosistema-costiero”

A Sant’Alberto, poi, il 7 settembre alle 19,30, “si inaugurerà l’evocativo murale dell’artista Rame13, seguito da un incontro pubblico con Licia Colò alle 21 su clima e territorio in trasformazione, in via Nigrisoli. Il filo del racconto prosegue il 16 settembre, dalle 17 alle 19 a CittAttiva in via Carducci 14, con l’evento di restituzione delle attività di scienza partecipativa sulle isole di calore, durato tutti i mesi estivi. Per poi continuare, il 23 settembre a Palazzo Rasponi, dalle 14,30 alle 18, con la tavola rotonda tecnica “Rischio e territorio: dalla conoscenza all’azione” del progetto Interreg STRENGTH, in programma nella giornata di San Pio da Pietrelcina, patrono delle associazioni di Protezione Civile”.

Il 26 settembre, avanzano dal Comune, “i Giardini Speyer e viale Farini, dalle 14,30 alle 20,30, ospiteranno CircolAzioni 2026, la fiera dell’economia circolare, ideata da Oggettoteca Ravenna con il supporto del CEAS e la collaborazione di HERA e del CLAC: un pomeriggio per conoscere le realtà del territorio attive su economia circolare, sostenibilità e riduzione dei rifiuti, tra workshop tematici e uno swap corner (spazio dedicato al baratto o allo scambio di oggetti); mentre il 27 settembre Albe / Ravenna Teatro porterà in scena “I fiumi invisibili”, ispirato al progetto Atlante delle rive di Marco Paolini, alle 18 nel giardino di Palazzo Grossi di Castiglione di Ravena”.

“Il 28 settembre – segnalano dal Comune – l’evento finale del progetto Interreg STRENGTH, “La comunicazione del rischio”, coinvolge anche gli studenti dell’I.T.S. Morigia-Perdisa, che presenteranno le loro creazioni sul tema alla Sala Martini del Mar, dalle 10,30 alle 13,30. Il 30 settembre si chiuderà invece il progetto Interreg ACTION, con un incontro tecnico su “La trasferibilità di soluzioni basate sulla natura nel Mare Adriatico” alla Sala Martini del Mar dalle 9 alle 13; “Acque, fiumi e terre: trasformazioni ambientali e crisi climatica” è il tema dell’ incontro pubblico nell’ambito di La Zona Originale, rassegna di E Production che si potrà seguire alle 18,30 al Teatro Rasi, nella sala Mandiaye N’Diaye; alle 21 al Teatro Rasi ci sarà lo spettacolo O.A.S.I. Orizzonti, Ambiente, Specie, Interazioni, entrambi a cura di Menoventi”. nGli eventi del 28 e 30 disporranno di traduzione simultanea in inglese.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti. Per informazioni: ceasra21@comune.ra.it

“Questo programma esprime il lavoro di rete che si sta facendo a Ravenna su clima e ambiente – dichiara Barbara Monti, assessora ad Aree naturali, Parco del Delta del Po e Politiche –, portando le iniziative nei territori che più direttamente subiscono gli effetti del cambiamento climatico, dalla costa all’entroterra, coinvolgendo chi i cambiamenti li vive in prima persona e chi lavora per prevenire e gestire il rischio. È un impegno che il Comune porta avanti insieme ad una rete di partner scientifici, enti ed associazioni e che continuerà su basi sempre più solide”.