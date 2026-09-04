Da 80 estati a Cervia: il sindaco Boschetti premia la fedeltà di Elena Omicini
Ha 80 anni e da quando è nata non ha mai saltato un’estate a Cervia. Elena Omicini, insegnante di elettronica in pensione e residente a Terni, ha raggiunto quest’anno il traguardo delle 80 estati consecutive trascorse sulla costa cervese. Un legame iniziato quando era ancora piccolissima e proseguito per tutta la vita, che il sindaco Mirko Boschetti ha voluto celebrare incontrandola e consegnandole un attestato di riconoscenza.
A portarla per la prima volta a Milano Marittima fu la famiglia. La mamma, Maria Mazzotti, originaria di Ravenna, le ha sempre raccontato che proprio sulla spiaggia del Bagno Oreste Elena mosse i suoi primi passi.
Da allora Elena è tornata ogni estate a Cervia, prima insieme alla famiglia d’origine, poi con i figli e oggi in compagnia della sorella Elisa. In tutti questi anni non si è interrotto neppure il legame con il Bagno Oreste, che accompagna la sua storia con Milano Marittima fin dall’infanzia.
Anche per i soggiorni Elena è rimasta sempre fedele a Milano Marittima: inizialmente trascorreva le vacanze nella casa della zia in viale Dante, mentre successivamente ha scelto appartamenti in affitto e strutture alberghiere.
Il suo affetto per Cervia e Milano Marittima era già stato riconosciuto in passato con la nomina ad “Amica di Cervia” e con il titolo di “Salinara per un giorno”.
In occasione dell’incontro, il sindaco Mirko Boschetti ha voluto esprimere a Elena il proprio apprezzamento per un rapporto con la città che dura ormai da ottant’anni, augurandole di poter tornare ancora per molte estati.
Per celebrare il traguardo, il primo cittadino le ha consegnato un attestato di riconoscenza e il sale di Cervia, simbolo della città e tradizionale augurio di fortuna e prosperità.