Da 80 estati a Cervia: il sindaco Boschetti premia la fedeltà di Elena Omicini

Ha 80 anni e da quando è nata non ha mai saltato un’estate a Cervia. Elena Omicini, insegnante di elettronica in pensione e residente a Terni, ha raggiunto quest’anno il traguardo delle 80 estati consecutive trascorse sulla costa cervese. Un legame iniziato quando era ancora piccolissima e proseguito per tutta la vita, che il sindaco Mirko Boschetti ha voluto celebrare incontrandola e consegnandole un attestato di riconoscenza.

A portarla per la prima volta a Milano Marittima fu la famiglia. La mamma, Maria Mazzotti, originaria di Ravenna, le ha sempre raccontato che proprio sulla spiaggia del Bagno Oreste Elena mosse i suoi primi passi.

Da allora Elena è tornata ogni estate a Cervia, prima insieme alla famiglia d’origine, poi con i figli e oggi in compagnia della sorella Elisa. In tutti questi anni non si è interrotto neppure il legame con il Bagno Oreste, che accompagna la sua storia con Milano Marittima fin dall’infanzia.

Anche per i soggiorni Elena è rimasta sempre fedele a Milano Marittima: inizialmente trascorreva le vacanze nella casa della zia in viale Dante, mentre successivamente ha scelto appartamenti in affitto e strutture alberghiere.

Il suo affetto per Cervia e Milano Marittima era già stato riconosciuto in passato con la nomina ad “Amica di Cervia” e con il titolo di “Salinara per un giorno”.

In occasione dell’incontro, il sindaco Mirko Boschetti ha voluto esprimere a Elena il proprio apprezzamento per un rapporto con la città che dura ormai da ottant’anni, augurandole di poter tornare ancora per molte estati.