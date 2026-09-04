Dopo 15 anni cambia il segretario provinciale di Confartigianato Ravenna: Stefano Venturi succede a Tiziano Samorè

Cambio al vertice di Confartigianato Imprese Ravenna. Dopo quindici anni Tiziano Samorè lascia la segreteria provinciale dell’associazione. Dal 1° ottobre al suo posto arriverà Stefano Venturi, 54 anni, già vicesegretario provinciale e per vent’anni alla guida della sede di Cervia.

La decisione è stata presa mercoledì sera dal Direttivo provinciale di Confartigianato, presieduto da Emanuela Bacchilega, che ha nominato Venturi all’unanimità e con voto palese. Un passaggio che chiude una lunga stagione per l’associazione ravennate e apre una nuova fase, affidata a una figura che conosce già dall’interno la struttura e il territorio.

Per Samorè si tratta di un cambio importante dopo quarant’anni trascorsi in Confartigianato, gli ultimi quindici dei quali alla guida provinciale. Nel corso della riunione ha ringraziato dirigenti e dipendenti dell’associazione, ricordando il periodo della sua segreteria come “un lungo percorso costellato di tantissime soddisfazioni nonostante si sia trattato di un periodo decisamente complicato e complesso”.

Samorè lascia sostenendo di consegnare un’organizzazione solida e autorevole, nelle condizioni di continuare a rinnovarsi e ad affrontare le trasformazioni che stanno interessando il mondo delle imprese.

A raccogliere il testimone sarà Venturi. Laureato in Scienze Statistiche Economiche, ha guidato la sede di Cervia dal 2004 al 2024 e negli ultimi due anni ha ricoperto il ruolo di vicesegretario provinciale. Una conoscenza maturata sul campo che sarà ora alla base del suo nuovo incarico.

Nel suo primo intervento da segretario designato, Venturi ha insistito soprattutto sulla necessità di affrontare i cambiamenti facendo squadra. Tra le parole indicate come riferimento per i prossimi anni ci sono ascolto, territorio, partecipazione, competenza, innovazione e rappresentanza: “Il cambiamento va guidato e anticipato, sia per quanto riguarda la nostra organizzazione sia per quanto riguarda le nostre imprese associate. Il rischio più grande è quello di rimanere immobili per paura di sbagliare, ma questo non possiamo davvero più permettercelo, perché se vogliamo continuare ad inseguire sviluppo e progresso economico è necessaria la capacità di rimetterci in gioco ogni giorno”.